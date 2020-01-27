Короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка считают, что при возможной коррекции рынка ОФЗ короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности, сообщается в их обзоре.

Рынок ОФЗ в ходе прошедшей недели консолидировался на достигнутых уровнях, немного сильнее выглядел короткий отрезок кривой, где снижение доходности за неделю составило 3–6 б.п. Предстоящая неделя начинается с коррекции на мировых площадках в связи с распространением коронавируса, валюты стран ЕМ, включая рубль, находятся под давлением. "Мы ожидаем, что рынок ОФЗ также может скорректироваться. При этом короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности", - пишут аналитики банка.

Участники рынка на предстоящей неделе получат высокий объем платежей по локальным облигациям: ~348 млрд руб. (66 млрд руб. неделей ранее). Основная часть приходится на выплаты по ОФЗ – 311 млрд руб., в том числе на крупнейшее в этом году погашение выпуска ОФЗ-ПК-29011 (250 млрд руб.), что поддержит короткий отрезок кривой, отмечают специалисты. Объем выплат по еврооблигациям сохранится на уровне прошлой недели – 108 млн долл. (107 млн долл. неделей ранее).

Среди внешних событий, способных оказать влияние на российский долговой рынок, по мнению аналитиков Газпромбанка, находятся следующие: решение ФРС США по ставке (29 января), выход Великобритании из состава ЕС (31 января), пятничные данные по ВВП за 4К19 и инфляции за январь в еврозоне, публикация в пятницу агентством S&P планового решения по суверенному рейтингу Турции.