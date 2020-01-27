Наиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Для инвесторов наиболее важным результатом заседания ФРС станет риторика главы регулятора Д. Пауэлла в отношении дальнейшего наполнения рынка долларовой ликвидностью в 2020 году. В Великобритании ожидают решения по ставке после сильных макроданных, на фоне которых могут остыть ожидания по ее снижению, отмечается в обзоре банка.