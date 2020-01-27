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27 января 2020 года 18:23
Текущий год будет интересен большими переменами в динамике добычи сланцевой нефти в США - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
2020 год будет интересен не только захватывающими выборами, возможными потрясениями на финансовых рынках, но также и большими переменами в динамике добычи сланцевой нефти в США, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Цены на нефть начали год подскоком во время январского обострения отношений между США и Ираном, но после снятия возникшей остроты проблемы они снижаются большую часть января, констатирует начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Подписание "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем способствовало лишь кратковременному подрастанию цены нефти в середине месяца. А вот вспышка вируса в Китае и связанные с этим угрозы экономике Поднебесной стали серьезным угнетающим фактором для цен. В результате откат от пиков начала января уже превысил 15%. Краткосрочные факторы и далее будут влиять на цены нефти, и тут в первую очередь нужно следить за развитием паники в Китае и стабильностью на ведущих финансовых рынках. Тренды основных параметров, влияющих на баланс спроса и предложения, тоже претерпевают заметные изменения. Здесь, по мнению специалиста, стоит вспомнить об обещанном ОПЕК+ дополнительном сокращении добычи с начала текущего года. Что касается наиболее динамичного параметра, влияющего на баланс спроса и предложения, то здесь угрозы для динамики цен немного ослабевают. Хотя США и начинают 2020 год с рекордным темпом добычи нефти на уровне 13 Мб/д, но появляется все больше признаков приближения добычи к своему максимуму. Беспрецедентный рост добычи, показанный США в последние годы, закономерно называют сланцевой революцией, которая после падения добычи в 2015-2016 годах не была свернута, но в последние годы получила второе еще более уверенное дыхание. "Напомним, что вслед за падением цен в 2014-2015 годах последовало резкое снижение буровой активности, которое привело к снижению темпов добычи нефти. Однако если количество активных буровых тогда снизилось в 5 раз, то снижение добычи за два трудных года составило лишь около 1,1 Мб/д (с 9,6 до 8,5 Мб/д), то есть чуть более 11%", - отмечает Н. Подлевских. "С чем же можно связать такие отличия? Во-первых, в период снижения буровой активности нефтяные компании имеют возможность вводить в строй резерв пробуренных, но пока еще не введенных в эксплуатацию скважин. К концу 2019 года парк таких скважин в США насчитывает семь с половиной тысяч штук, что в принципе позволяет в течение примерно полугода обеспечить даже без новых бурений сегодняшний темп ввода новых скважин. Стоит отметить, что в последние полгода число DUC-скважин снизилось почти на тысячу штук. Но это далеко не главное. Более важным резервом для роста добычи оказалось наращивание эффективности буровых работ. Действительно, в период с 2014 года произошло не только снижение себестоимости буровых работ, но также за счет технологических новшеств существенный рост их производительности и эффективности. Например, впечатляющий рост эффективности буровых работ был показан на полях Permian, где на сегодня происходит основное приращение добычи. Добыча там растет даже несмотря на произошедшее в последний год снижение числа действовавших буровых установок", - пишет эксперт ИК. Повышение эффективности буровых работ, когда из одного пробуренного ствола разветвляется целый веер горизонтальных скважин, обеспечило столь впечатляющий рост объемов добычи в последние годы. Н. Подлевских напоминает, что за последние 3,5 года добыча нефти в США выросла с 8,5 до 13 Мб/д. То есть прибавка за этот период составила 4,5 Мб/д или 53%. Только в 2019 году произошел рост добычи более, чем на миллион баррелей в сутки. И это даже несмотря на заметное снижение в течение года числа действующих буровых установок. "Впечатляющий рост новой добычи на одну действующую буровую установку выглядит очень оптимистично. Картина была бы действительно благостной, если бы была возможность забыть о стремительном снижении добычи в уже запущенных скважинах. Графики зависимости добычи действующих скважин имеют просто пугающий вид. Пока рост эффективности буровых работ перебарывал указанную негативную тенденцию. Однако мы все ближе приближаемся ко времени, когда даже самые передовые технологии и запуск новых скважин не смогут бороться с процессом деградации уже действующих скважин, - отмечает специалист компании.- На текущий момент ежемесячная скорость снижения добычи действующих скважин на 7 основных сланцевых месторождениях США приближается к 600 тб/д, а за год происходит потеря более половины добычи на действующих скважинах. Поэтому даже просто для удержания добычи на сегодняшнем рекордном уровне нужно на этих месторождениях ежемесячно обеспечивать за счет новых скважин как минимум компенсацию снижения действующих скважин. Пока это удавалось делать с запасом, и суммарная добыча нефти в США в последние 3,5 года продолжала повышаться. Однако этот процесс приближается к насыщению. Видно, что красная кривая (чистое месячное приращение добычи) в последние месяцы начинает приближаться к нулевой отметке, пересечение которой при сложившихся тенденциях может произойти уже в ближайшие 3 месяца. А это означает остановку роста добычи и переходу к последующему снижению. Вполне вероятно, что зачатки такой тенденции мы сможем увидеть уже в текущем году. Время покажет, когда это реально произойдет. Но совершенно определенно, по прогнозам Минэнерго США, рост добычи в США в 2020 году будет гораздо скромнее, чем в предыдущие годы. Так, по прогнозам EIA на февраль месяц ожидание роста добычи составляет лишь 22 тб/д, что в 4 раза ниже среднего темпа роста добычи в 2019 году. Так что 2020 год будет интересен не только захватывающими выборами, возможными потрясениями на финансовых рынках, но также и большими переменами в динамике добычи сланцевой нефти в США".
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