Давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках не утихнет - Альфа-банк

Давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках не утихнет, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Снижение рубля против доллара в понедельник на 80 копеек однозначно связано с неопределенностью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения из Китая неизвестного коронавируса. Снижение рубля не стало сюрпризом - азиатские фондовые рынки сегодня утром закрылись в сильном "минусе". Сводный фондовый индекс Шанхая и Шэньчжэня упал на 3,1%, а торгующиеся сейчас европейские площадки показывают снижение более чем на 2,0%, - отмечает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. - Понижательное давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках, связанная с коронавирусом, не утихнет. Умеренное снижение рубля говорит о том, что инвесторы еще не начали бить тревогу. Китай занял очень проактивную позицию, а ВОЗ все-таки еще воздерживается объявлять ЧС".