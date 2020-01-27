Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев - Альфа-банк

Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев, Brent будет ниже $60, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев. Цена по марке Brent будет ниже $60 за баррель. Китай по статистике за 2018 год потреблял 13,5 млн баррелей в день, демонстрируя рост потребления 5,5% в год. При негативном сценарии распространения коронавируса в Китае рынок ожидает значительное снижение спроса на углеводороды. Ограничения в области туризма и в целом по перемещению населения внутри страны могут ограничить потребление топлива. Рынку потребуется еще 10-15 дней, чтобы оценить реальные масштабы эпидемии коронавируса и его последствий для сырьевого сектора", - пишет руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.