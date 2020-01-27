Размещение новых бондов ФСК привлекательно лишь по верхней границе объявленных ориентиров купона - ИК "Велес Капитал"

Размещение новых бондов "ФСК ЕЭС" привлекательно лишь по верхней границе объявленных ориентиров купона, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

ПАО "ФСК ЕЭС" (Baa3/BBB-/BBB/AAA(RU)/-) проведет 28 января сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом 15 млрд руб. Ориентир купона по выпуску составляет 6,80-6,95% годовых, что предполагает доходность к оферте через 10 лет в диапазоне 6,98-7,13% годовых, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

"Нижний ориентир доходности по планируемому выпуску, по нашим оценкам, предлагает лишь незначительную премию к собственной кривой доходности ликвидных выпусков эмитента, поэтому спекулятивный интерес для участия представляет лишь доходность ближе к верхней границе объявленных ориентиров купона. В то же время мы полагаем, что дефицит ликвидных выпусков сопоставимой дюрации в соответствующем отраслевом сегменте рынка поддержит спрос на облигации компании даже по нижней границе индикативного купона", - указывает Ю. Кравченко.