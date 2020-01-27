Продажи на рынке акций РФ могут ускориться - ИК "Велес Капитал"

Если торги понедельника в США откроются весомым снижением, продажи на рынке акций РФ могут ускориться, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника активно снижались и стремились к нижним полосам Боллинджера дневных графиков (3010 и 1525 пунктов соответственно). Рынок перешел в фазу краткосрочного нисходящего тренда. С учетом того, что торги в США, судя по всему, откроются весомым снижением, продажи на биржах РФ также могут ускориться", - отмечает аналитик Елена Кожухова.