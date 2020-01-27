Ожидается преимущественно "боковая" динамика на рублевом долговом рынке - Sberbank Asset Management

Ожидается преимущественно "боковая" динамика на рублевом долговом рынке, сообщается в комментарии Sberbank Asset Management.

"В краткосрочной перспективе поддержку котировкам евробондов развивающихся рынков окажет снижение ставок по гособлигациям США, обусловленное ростом спроса глобальных инвесторов на безрисковые активы на фоне неопределенности относительно вспышки вируса в Китае. В среднесрочной перспективе динамика рынка будет отчасти определяться тем, насколько эффективно китайские власти смогут остановить распространение нового вируса. В случае благоприятного исхода наиболее вероятна умеренно позитивная динамика рынка облигаций EM, чему способствуют ожидания мягкой монетарной политики от ведущих центробанков в 2020 г. при ослаблении опасений, связанных с ростом мировой экономики, - отмечает директор по инвестициям Ренат Малин. - Для рублевого рынка, помимо глобального аппетита к риску, основным фактором, влияющим на динамику, станет заседание Банка России 7 февраля, на котором прояснится позиция центробанка по дальнейшей динамике ключевой ставки. До этого момента ожидаем преимущественно "боковую" динамику.