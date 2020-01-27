Выход Великобритании из ЕС станет еще одним фактором для снижения евро - ИК "Фридом Финанс"

Евро в понедельник ослаб к доллару до минимума за два месяца. Давит на европейскую валюту резко отрицательная динамика на европейских площадках. Пока психологически значимый уровень 1,10 по паре EUR/USD выглядит достаточно прочным, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, однако приближается дата выхода Великобритании из ЕС, и это событие станет еще одним фактором снижения для евро. В случае пробоя 1,10 вниз в первой половине февраля основная валютная пара уйдет на минимум с октября 2019 года, отмечает Г. Ващенко.