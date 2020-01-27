Промсвязьбанк рекомендует бумаги Газпрома к покупке с целевым уровнем в 305 рублей за акцию - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют бумаги Газпрома к покупке с целевым уровнем в 305 рублей за акцию, говорится в комментарии банка. "Несмотря на некоторую потерю интереса инвесторов к бумагам Газпрома с начала этого года, мы все же видим потенциал для роста в долгосрочной перспективе", - отмечает главный аналитик банка Екатерина Крылова.

Эксперты Промсвязьбанка прогнозируют достаточно стабильный объем поставок газа в Европу объемом около 200 млрд куб.м в год, а также постепенное наращивание экспорта в Китай в связи с пуском Силы Сибири. "При этом серьезной угрозы финрезультатам Газпрома в связи с более низкими ожидаемыми ценами на газ (165-170 долл./1 тыс.куб.м в 2020 г., по нашим прогнозам) мы не видим, - указывает Екатерина Крылова. - Во-первых, в 2019 г. Газпром даже в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смог сохранить близкие к рекордным объемы экспортных поставок. Во-вторых, практически весь объем поставок идет на условиях долгосрочных контрактов, которые обычно и выше спотовых европейских, и в большинстве своем привязаны к цене на нефть. А ситуация на рынке нефти в 2020 г. не выглядит сильно слабой, цены прогнозируем на уровне 60 долл./барр. Brent".

Исходя из новой дивполитики, Газпром к 2021 г. будет направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО, за счет чего див.доходность может подняться к 13% (одна из самых высоких в секторе нефтегаза). "Риски уменьшения дивидендных выплат мы оцениваем как незначительные, поскольку не ожидаем наращивания Газпромом долговой нагрузки по итогам года выше 2,5х (пороговый уровень для принятия решения по выплатам дивидендов) в ближайшие несколько лет: наш прогноз предполагает не более 1-1,2х, - отмечает аналитик Промсвязьбанка. - В соответствии с нашей моделью, Газпром сможет генерировать в достаточном объеме для выплаты таких дивидендов денежный поток - при условии отсутствия роста инвестпрограммы. Ожидается, что в 2020 г. инвестиционная программа Газпрома составит 1 105 млрд руб. (что на 16,7% ниже, чем в 2019 г.), в том числе капиталовложения составят 933 млрд руб. (меньше на 3,1%, чем в 2019 г.)".

Некоторым негативом для акций Газпрома, по мнению Екатерины Крыловой, выступает недавняя выплата 2,9 млрд долл. Нафтогазу Украины по решению Стокгольмского арбитража и срыв прокладки "Северного потока-2" из-за санкций США. "Тем не менее, мы считаем, что это нивелируется во-первых пуском Турецкого потока, Силы Сибири, во-вторых, стабильностью поставок в Европу. Под выплаты Нафтогазу Газпром сформировал резерв, поэтому влияния на финрезультат это не окажет. В долгосрочной перспективе по совокупности всех факторов мы видим потенциал для роста бумаг Газпрома", - заключает эксперт банка.