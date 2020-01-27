Рубль будет торговаться выше 62 руб./$ в течение текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Давление на рубль в течение этой недели продолжится, и российская валюта будет торговаться выше 62 руб./$ и 68,5 руб./евро, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Локально влияние окажет публикация макроданных по розничным продажам, безработице и оплате труда в России в декабре. Кроме того, будут опубликованы данные по недельной инфляции.

"Рубль, как и большинство валют развивающихся стран, прошел неделю в минусе - снижение составило 0,8%. На прошедшей неделе внешнее давление было несколько ослаблено продажами валюты экспортерами - сегодня уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (более 1 трлн руб., по нашей оценке). В понедельник российская валюта торгуется выше 62 руб./$, теряя в ходе торгов 0,6%. В течение предстоящей недели негативное влияние на российскую валюту продолжат оказывать увеличенные закупки валюты ЦБ для Министерства финансов в рамках бюджетного правила". - отмечают эксперты банка.