Инвесторы продолжают уходить от риска на валютных площадках развивающихся рынков - ИК "Велес Капитал"

Инвесторы продолжают уходить от риска на валютных площадках развивающихся рынков под давлением новостей о распространении китайского вируса, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию первой половины дня в понедельник доллар торговался в плюсе на большинстве площадок EM. При этом потери рубля выглядели сильнее потерь его основных "коллег": российская валюта теряла около 0,6%, обновив в паре с долларом минимум с 19 декабря, и в паре с евро - минимум с биржевых торгов 8 января.

"Более резкому снижению рубля в понедельник, помимо общего бегства от риска, способствует снижение котировок нефти (стоимость марки Brent оказалась впервые с начала ноября прошлого года ниже 60 долл. за баррель), а также постепенное ослабление эффекта от подготовки экспортеров к налоговым платежам. - указывает Юрий Кравченко. - На протяжении прошедшей недели экспортеры регулярно конвертировали валютную выручку при подходящем валютном курсе, и к сегодняшним окончательным расчетам по НДПИ, акцизам и НДС необходимый объем рублевой ликвидности, по всей видимости, уже был аккумулирован еще накануне".

Эксперт ИК "Велес Капитал" также добавляет, что в целом ситуация с рублевой ликвидностью на текущей неделе должна оставаться достаточно стабильной, несмотря на проведение крупных платежей в бюджет. Так, судя по прогнозу Банка России об оттоке ликвидности по бюджетному каналу на период до 28 января включительно (то есть с учетом платежей по налогу на прибыль), налоговые платежи банков сопровождаются встречным притоком ликвидности из бюджета. В частности, несмотря на совокупный объем платежей на текущей неделе в объеме более 1 трлн руб., ЦБ ожидал по состоянию на 28 января чистый отток ликвидности по бюджетному каналу лишь на 139 млрд руб. "Кроме того, в среду и четверг ожидаются крупные погашения ОФЗ и купонов по ним, - указывает ю. Кравченко. - Общий объем погашения должен составить почти 320 млрд руб., что, в частности, полностью компенсирует отток ликвидности на платежи по налогу на прибыль. В результате, несмотря на традиционно крупный объем январских платежей в бюджет, к концу месяца можно ожидать достаточно быстрого восстановления уровня рублевой ликвидности".