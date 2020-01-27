Рынок акций РФ утром упал к уровням 2,5-недельной давности, индекс Мосбиржи протестировал 3100п

Москва. 27 января. Рынок акций РФ утром в понедельник упал к уровням 2,5-недельной давности на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в КНР, что грозит замедлением мировой экономики; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, при этом падение возглавляют бумаги "Аэрофлота", а растут акции золотодобывающих и фармацевтических компаний.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3113,01 пункта (-1,1%, минимум дня - 3098,66 пункта), индекс РТС - 1569,59 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 62,48 рубля (+0,41 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6% и -2,8% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1% и -3,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,7% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+14,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,4% и +4,6% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,4%).

В США в пятницу, 24 января, индексы снизились до минимума более чем за неделю на фоне опасений инвесторов, что ситуация с коронавирусом в Китае ударит по международному туризму и торговле и приведет к замедлению глобального экономического роста.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода.

Случаи заболевания выявлены, кроме Китая, в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции, Вьетнаме и Непале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса. Такое решение ненадолго успокоило инвесторов.

В понедельник снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,4-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1%) на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии в КНР.

Власти КНР продлили на три дня официальные выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы "сократить массовые скопления людей" и "предотвратить распространение эпидемии". Таким образом, китайские рынки возобновят работу лишь в следующий понедельник, а не в этот четверг, как планировалось изначально.

В воскресенье власти КНР признали, что эпидемия пока не взята под контроль, несмотря на введенные ограничения на выезд из ряда городов страны. Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Рынки Гонконга и Южной Кореи были закрыты в понедельник по случаю Нового года по Лунному календарю, австралийские рынки - по случаю празднования Дня Австралии. Кроме того, не работают рынки Тайваня и Сингапура.

Власти Гонконга в выходные приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, что предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

Экономика КНР уже начала чувствовать на себе негативные последствия: на первый день праздников по случаю Нового года по Лунному календарю объем туризма в стране упал на 28,8%, сообщило министерство транспорта Китая.

Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин. При этом он призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Вводимые властями КНР усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают свыше 1 млрд человек, сообщило в субботу местное издание Global Times. Оно пояснило, что на тот момент уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действовал наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения. Таким образом, меры охватывают территорию, на которой проживают более 1,1 млрд человек.

Нефть в понедельник также дешевеет на опасениях падения спроса из-за вспышки пневмонии в КНР, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус; цена Brent находится на $2,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 января. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $58,62 за баррель (-2,1% и -2,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,96 за баррель (-2,3% и -2,5% в пятницу).

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич отмечает сохраняющееся давление на рынки новостей по распространению коронавирусной инфекции в КНР, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов - акций, валют и сырьевых товаров, включая нефть.

На этой неделе пройдет заседание ФРС США, в рамках которого будет принято решение по ставке. Ожидается сохранение ставки на текущем уровне, что уже заложено в котировках, а основное внимание инвесторов привлекут комментарии, относящиеся к наращиванию баланса ФРС.

Индекс МосБиржи в понедельник откатился в район 3100-3120 пунктов, днем давление продавцов на рынке сохранится на фоне негативной динамики в Европе и США. Однако под конец торгов по рынку может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит российским бумагам отыграть часть потерь.

Из внешних факторов, кроме снижения цен на нефть, аналитик отметил волну ослабления валют emerging markets. Плюс к этому на рубль продолжит давить повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу. В понедельник пройдет пик налоговых выплат, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах доллар закрепился выше отметки 62 руб./$1, пробитой в пятницу, и сделал уверенный шаг к середине диапазона 62-63 руб./$1.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, эпидемия нового коронавируса охватила пока лишь Китай, но нет сомнений, что вирус быстро доберется и до других стран. За выходные ситуация лишь ухудшилась: число жертв выросла за сутки в 1,5 раза до 80 человек, а число заболевших перевалило за 3700 человек.

Развитие эпидемии угрожает прежде всего спадом экономики Поднебесной из-за снижения деловой активности и роста бюджетных расходов: по сообщениям СМИ, власти Китая уже выделили около $1,63 млрд на борьбу с новым заболеванием.

О покупках акций "на отскок" пока задумываться рано, рублевый индикатор МосБиржи в случае ухудшения ситуации способен сходить в район 3000 пунктов. В лидерах снижения могут оказаться "Норникель" (MOEX: GMKN) и нефтянка во главе с "Роснефтью" (MOEX: ROSN). При этом вряд ли снижение ограничится лишь одним днем: фондовые рынки сильно перегреты и эпидемия - хороший повод отправиться в глубокую коррекцию. Ситуация с заболеваниями пока тревожная, но не критическая: 3,7 тыс. заболевших на 1,5 млрд населения Китая - это капля в море. Но никто не знает, как дальше будет распространяться эпидемия и как быстро ее удастся остановить. Поэтому инвесторы, которым есть что терять после 30%-ного роста в прошлом году, начинают закрывать длинные позиции.

Скорее всего, пока обвал затронет лишь высоколиквидные акции, "второй эшелон" пострадает меньше. От сильных распродаж его будет сдерживать намного меньший рост за последний год, отсутствие перекупленности и высокая дивидендная доходность отдельных эмитентов, полагает эксперт.

Нефть Brent не удержала отметку $60 за баррель, и теперь целью снижения является район $57,7. Все сессии прошлой недели нефть закрывалась падением и сейчас выглядит локально перепроданной. Однако, как и в акциях, покупки на отскок будут оправданны лишь при уверенном развороте котировок вверх или в районе $57,7. Доллар пока стабилен к основным валютам, что указывает на отсутствие панических распродаж. Первой целью роста доллара является отметка 62,5 руб./$1, а при ее пробое цель сместится в район 63,7 руб./$1, считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что финансовые рынки следят за тревожными новостями о распространении нового коронавируса в Китае и сопредельных странах. В ряде китайских городов уже установлен карантинный режим с отменой работы общественного транспорта. Инвесторы предполагают, что может снизиться потребление сырьевых ресурсов, а также деловая активность, как в КНР, так и в глобальном плане. В США на президента Дональда Трампа появился очередной компромат, который усиливает позиции желающих устроить ему импичмент. Однако продолжается период корпоративной отчетности, который пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных.

Если говорить о влиянии коронавируса на экономику Китая, то эпидемия привела к резкому сокращению поездок внутри Китая - на 28,8% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, власти отмечают дефицит медикаментов и защитных средств, что побудило некоторых производителей отменить новогодние каникулы для своих работников.

Нефть остается под давлением новостей о распространении коронавируса и его влияния на экономику. Прямые потери в потреблении топлива выражаются в сокращении работы общественного транспорта в ряде городов Китая, отмене авиарейсов и понижении деловой активности. Кроме того, в конце прошлой недели Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло на 3 единицы (до 676 штук).

Рынки продолжают снимать перекупленность, используя в качестве повода эпидемию нового коронавируса в Китае. Российские индексы также не остались в стороне, так как КНР является важным рынком для отечественных экспортеров. Наличие значительных международных резервов, включая дорожающее золото, частично компенсирует давление на рубль, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фьючерс на индекс S&P 500 утром в понедельник упал на 1% на фоне беспокойств в отношении коронавируса - по всему миру заражено уже более 2700 человек, а в КНР 80 случаев закончились летальным исходом.

Нефть упала более чем на 2%, так как инвесторы обеспокоены перспективами спроса на сырье на фоне распространения вирусной инфекции. Цена Brent пробила вниз отметку $60 за баррель, достигнув минимумов с октября. Ближайшей поддержкой теперь выступает уровень $57,4 за баррель.

Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступали отметки 3115 и 1590 пунктов, но их пробой открывает дорогу к падению в район 3000 и 1520 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера). Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают уровни 3160 и 1620 пунктов.

Неделя в целом ожидается интересной, в том числе на макроэкономические и корпоративные события, которые могут отвлечь внимание инвесторов. Однако пока участники рынков сосредоточены на угрозах распространения вирусной инфекции из Китая.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-6,4%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-4,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,9%).

Подорожали бумаги "ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 17,689 млрд рублей (из них 4,1 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 3,222 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).