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27 января 2020 года 11:56
Крупное погашение ОФЗ на 250 млрд руб. окажет поддержку рынку - "Уралсиб"
Погашение флоатера на 250 млрд руб. предстоит на текущей неделе, что должно поддержать спрос на короткие бумаги и на выпуски с плавающим купоном, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Именно такие выпуски могут быть предложены вместе с длинными ОФЗ на аукционе в эту среду. Укрепление рубля на фоне уплаты налогов тоже поддержит интерес к облигациям, полагает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. В центре внимания глобальных рынков – первое в этом году заседание ФРС, однако сюрпризов от регулятора они не ждут. "Низкая торговая активность в отсутствие интересных событий на рынке ОФЗ сохранялась в пятницу, - напоминает эксперт. - Объемы прошли в ОФЗ 26224 с погашением в 2029 г., ОФЗ 26221 с погашением в 2033 г. и ОФЗ 26225, погашаемых в 2034 г., но котировки изменились незначительно. Прошлая неделя охарактеризовалась снижением торговой активности в целом, кривая при этом продемонстрировала незначительное (2–4 б.п.) и разнонаправленное изменение доходностей: они снизились на коротком и среднесрочном участках и немного подросли на дальнем конце". Инфляция продолжает замедляться, достигнув к 20 января 2,6% год к году. По мнению Ольги Стериной, это означает, что шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ растут. Как раз на этой неделе выйдет очередная порция недельных данных, которая поможет примерно понять, какой индекс потребительских цен сложится по итогам января, что будет способствовать формированию ожиданий относительно действий Центробанка. "Однако рынок уже давно ждет, что очередное снижение ставки произойдет в 1 кв. 2020 г.: либо на предстоящем заседании, либо на следующем за ним. Благодаря быстрому замедлению инфляции реальные доходности ОФЗ с постоянным купоном сейчас выше, чем у линкера, хотя в прошлом году было наоборот", - заключает эксперт "Уралсиба".
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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