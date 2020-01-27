Контракты на Brent вернулись к уровню ниже $60/bbl впервые с октября прошлого года - "Нордеа банк"

Контракты на Brent вернулись к уровню ниже $60/bbl впервые с октября прошлого года на фоне ухудшения глобального аппетита к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"Давление на нефтяные котировки и весь блок рисковых активов усиливается на фоне повышенного страха инвесторов в условиях распространения вирусной эпидемии в Китае. При этом сообщения министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК внимательно следит за данной ситуации и пока не видит значимых рисков для глобального спроса на нефть, не оказывают заметной поддержки ценам на нефть. В условиях повышенного внимания теме коронавируса на предстоящей неделе данные по запасам нефти от API (28.01) и Минэнерго (29.01) не будут иметь решающее значение для динамики нефтяных контрактов, которые продолжат торговаться в русле прочих рисковых активов", - отмечают эксперты банка.