Рубль остается под умеренным давлением на старте недели - "Нордеа банк"

Рубль остается под умеренным давлением на старте недели на фоне глобального снижения аппетита к риску в связи с быстрым распространением коронавируса в Китае, отмечается в обзоре "Нордеа банка".

"Российская валюта в целом движется в тренде с прочими валютами развивающихся стран, - отмечают аналитики банка. - Их индекс с начала прошлой недели потерял 0,7%, рубль за аналогичный период времени ослаб на 0,9% в паре с долларом. Ситуация для рубля несколько усугубляется негативными настроениями на рынке нефти, где цены ушли уже ниже отметки в 60 долл./бар. Текущая динамика рубля полностью определяется внешними факторами. На этом фоне сегодняшний пик налогового периода и завтрашние выплаты по налогу на прибыль не выглядят как значимый источник поддержки для рубля".

Ключевым событием в рамках недели выступает заседание ФРС, итоги которого и пресс-конференция Пауэлла состоятся в среду вечером. Если в рамках пресс-конференции не будет каких-либо значимых сигналов относительно скорого сворачивания операций по предоставлению ликвидности, то развитие событий вокруг коронавируса останется ключевым драйвером для рубля, полагают эксперты "Нордеа банка".