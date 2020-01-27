Пессимизм внешних рынков будет провоцировать ослабление позиций рубля - Росбанк

Пессимизм внешних рынков будет провоцировать ослабление позиций рубля, говорится в комментарии Росбанка. Волнения инвесторов относительного экономических эффектов от нового вируса в Китае оказались масштабными. Несмотря на активные продажи экспортеров в пятницу, рубль не смог взять тренд на укрепление, потеряв 0,4% против доллара (USD/RUB 62.1) и сохранив позиции против евро (EUR/RUB 68,4).

"Мы не видим на предстоящей неделе сильных факторов поддержки для рубля. Наоборот, падение цен на нефть и общая распродажа на валютных рынках развивающихся стран выступают за дальнейшее ослабление позиций рубля. Мы ожидаем переход пары USD/RUB в диапазон 62,2-62,8, а EUR/RUB - 68,3-68,8 на горизонте недели", - прогнозируют аналитики Росбанка.