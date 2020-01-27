Негативные тенденции на рынке ОФЗ будут преобладать в течение текущей недели - Промсвязьбанк

Негативные тенденции на рынке госбумаг будут преобладать в течение текущей недели на фоне сохраняющейся локальной перегретости рынка ОФЗ и смены настроений на глобальных площадках, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Кривая ОФЗ за прошедшую неделю изменилась разнонаправленно – доходность коротких и среднесрочных бумаг снизилась на 3-5 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ составила 5,81% годовых), длинных – выросла на 2 б.п. (6,2% годовых по 10-летним ОФЗ). Спрос на среднесрочные бумаги поддерживается ожиданиями сигналов со стороны ЦБ РФ на ближайшем заседании относительно возможности опустить ключевую ставку ниже 6% годовых. Вместе с тем, снижающийся аппетит к риску на внешних рынках оказывает давление на длинный конец кривой ОФЗ", - отмечают эксперты банка.