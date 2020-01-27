Нефть сможет удержаться в диапазоне 58-60 долл./барр. в ближайшие дни - Промсвязьбанк

Нефть сможет удержаться в диапазоне 58-60 долл./барр. в ближайшие дни, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

"Нефть Brent по итогам пятницы удержалась выше 60 долл./барр., а на утро понедельника распродажа сырья возобновилась с новой силой – нефть теряет более 1 долл./барр. на фоне муссирования темы с коронавирусом в Китае. Мы продолжаем считать данную тему излишне накрученной и верим в ее краткосрочность, не ожидая глобального даунтренда по нефти. Хотя уровень 60 долл./барр. и пошатнулся, ближайшая поддержка для нефти расположена на 58,3 долл./барр. Рассчитываем, что в понедельник-вторник нефть сможет удержаться в диапазоне 58-60 долл./барр.", - полагают эксперты банка.