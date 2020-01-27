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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар/рубль может сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля - Промсвязьбанк
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27 января 2020 года 10:00
Пара доллар/рубль может сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль сможет закрепиться выше отметки 62 рубля, пробитой в пятницу, и сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Ожидаем ослабления рубля в начале торгов на валютной секции Московской биржи. Из внешних факторов, кроме снижения цен на нефть, отметим волну ослабления валют EM. Плюс к этому на рубль продолжит давить повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу. Также отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего российская валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль сможет закрепиться выше отметки 62 рубля, пробитой в пятницу, и сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля", - отмечает Богдан Зварич.
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27 января 2020 года 17:03
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что в течение 1-2 недель курс рубля возвратится на уровни 63/$ или ниже, сообщается в их обзоре. Усиление глобальных пока мало сказалось на курсе рубля: по итогам недели рубль опустился до уровня в RUB 62.07/$ против RUB 61.56/$, зафиксированных на... читать дальше
.27 января 2020 года 16:50
"ВТБ Капитал" рекомендует занять защитную позицию на рынке ОФЗ , говорится в обзоре компании. "Мы рекомендуем занимать защитную позицию на рынке ОФЗ, хотя отмечаем, что ситуация может измениться. По нашим оценкам, рынок уже заложил в цены снижение ключевой ставки ниже нейтрального диапазона ЦБ,... читать дальше
.27 января 2020 года 16:40
Цены на нефть марки Brent на текущей неделе могут протестировать поддержку на уровне $57,78/барр., сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Нефть продолжает дешеветь на фоне распространения коронавируса в КНР, вызвавшего глобальную... читать дальше
.27 января 2020 года 16:28
Цены на золото, возможно, продолжат расти на текущей неделе и протестируют $1600 за унцию - Sberbank CIB
Вполне возможно, что на фоне опасений, связанных с эпидемией коронавируса, цены на золото продолжат расти и на этой неделе протестируют $1600 за унцию, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Цены на золото резко выросли на фоне новостей о... читать дальше
.27 января 2020 года 16:09
Короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка считают, что при возможной коррекции рынка ОФЗ короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности, сообщается в их обзоре. Рынок ОФЗ в ходе прошедшей недели консолидировался на достигнутых уровнях,... читать дальше
.27 января 2020 года 15:55
Наиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января - Банк "Санкт-Петербург"
аиболее ожидаемыми событиями предстоящей недели станут заседания ФРС США 29 января и Банка Англии 30 января, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Для инвесторов наиболее важным результатом заседания ФРС станет риторика главы регулятора Д. Пауэлла в отношении дальнейшего наполнения рынка... читать дальше
.27 января 2020 года 15:42
Размещение новых бондов ФСК привлекательно лишь по верхней границе объявленных ориентиров купона - ИК "Велес Капитал"
Размещение новых бондов "ФСК ЕЭС" привлекательно лишь по верхней границе объявленных ориентиров купона, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". ПАО "ФСК ЕЭС" (Baa3/BBB-/BBB/AAA(RU)/-) проведет 28 января сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом 15 млрд руб. Ориентир купона по... читать дальше
.27 января 2020 года 15:31
Давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках не утихнет - Альфа-банк
Давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках не утихнет, говорится в комментарии Альфа-банка. "Снижение рубля против доллара в понедельник на 80 копеек однозначно связано с неопределенностью и страхами, поразившими рынки на фоне распространения из Китая... читать дальше
.27 января 2020 года 15:28
Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев - Альфа-банк
Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев, Brent будет ниже $60, говорится в комментарии Альфа-банка. "Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением после самого сильно недельного падения за последние 8 месяцев. Цена... читать дальше
.27 января 2020 года 15:20
Если торги понедельника в США откроются весомым снижением, продажи на рынке акций РФ могут ускориться, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника активно снижались и стремились к нижним полосам Боллинджера дневных графиков (3010 и... читать дальше
.27 января 2020 года 15:06
Ожидается преимущественно "боковая" динамика на рублевом долговом рынке, сообщается в комментарии Sberbank Asset Management. "В краткосрочной перспективе поддержку котировкам евробондов развивающихся рынков окажет снижение ставок по гособлигациям США, обусловленное ростом спроса глобальных... читать дальше
.27 января 2020 года 14:37
вро в понедельник ослаб к доллару до минимума за два месяца. Давит на европейскую валюту резко отрицательная динамика на европейских площадках. Пока психологически значимый уровень 1,10 по паре EUR/USD выглядит достаточно прочным, считает начальник управления торговых операций на российском... читать дальше
.27 января 2020 года 14:12
Bank of America (BofA) повысил рекомендацию для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 620 рублей за штуку, GDR - $10 за... читать дальше
.27 января 2020 года 13:55
Bank of America (BofA) понизил рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 248 рублей за штуку, ADR - $8 за... читать дальше
.27 января 2020 года 13:45
Промсвязьбанк рекомендует бумаги Газпрома к покупке с целевым уровнем в 305 рублей за акцию - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют бумаги Газпрома к покупке с целевым уровнем в 305 рублей за акцию, говорится в комментарии банка. "Несмотря на некоторую потерю интереса инвесторов к бумагам Газпрома с начала этого года, мы все же видим потенциал для роста в долгосрочной перспективе", -... читать дальше
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