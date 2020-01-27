Пара доллар/рубль может сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль сможет закрепиться выше отметки 62 рубля, пробитой в пятницу, и сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Ожидаем ослабления рубля в начале торгов на валютной секции Московской биржи. Из внешних факторов, кроме снижения цен на нефть, отметим волну ослабления валют EM. Плюс к этому на рубль продолжит давить повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу. Также отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего российская валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль сможет закрепиться выше отметки 62 рубля, пробитой в пятницу, и сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 - 63 рубля", - отмечает Богдан Зварич.