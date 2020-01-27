Открытие индекса Мосбиржи ожидается с разрывом вниз около 1%, в районе 3110-3120 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи ожидается с масштабным разрывом вниз около 1%, в районе 3110-3120 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 п.

"Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов отыграет сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее сползание в район 3100 п. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Среди значимых иностранных статистических показателей стоит обратить внимание лишь на декабрьские данные по продажам нового жилья в США (18:00 МСК)", - прогнозирует эксперт.