Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61,00 - 62,30, по паре EUR/RUB - 67,50-68,90 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 61,00 - 62,30, по паре EUR/RUB - 67,50-68,90, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко.

Начало прошлой недели охарактеризовалось снижением аппетита к риску на рынках EM-валют, спровоцированного новостями о коронавирусе, охватившем Китай, отмечает эксперт банка. По мнению инвесторов, вспышка заболевания в КНР имеет негативное влияние как на экономический рост, так и на мировую экономику в целом.

"Рост российского рубля также продолжают сдерживать интервенции Банка России и нефть, протестировавшая семинедельный минимум. Давосский международный экономический форум находится в фокусе всеобщего мирового внимания. Здесь выступят главы ЕЦБ, Банка Японии и Казначейства США. Обсуждение дальнейших действий по денежно-кредитной политике также традиционно ожидается форуме. В поддержку российскому рублю выступят продажи корпоративной выручки к уплате НДПИ 27 и 31 января", - указывает Максим Тимошенко.