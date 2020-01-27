Наиболее вероятно негативное начало торгов на российском фондовом рынке - "Инвестиционная палата"

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на взгляд риск-менеджера "Инвестиционной палаты" Александра Крылова, умеренно негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, а так же цены на энергоносители и промышленные металлы, демонстрируют негативную динамику, связанную в первую очередь с опасениями относительно возможного негативного влияния на экономический рост распространения нового коронавируса из Китая. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступают значения 3130 и 3110 пунктов по индексу Мосбиржи и 1589 пунктов по индексу РТС.

"Фьючерс Brent в ходе утренних торгов понедельника пробил психологический уровень в 60 долларов и торгуется по цене 59,90 долларов за баррель, - отмечает эксперт. - Согласно обнародованным еженедельным данным компании Baker Hughes, количество активных буровых установок в США не претерпело существенных изменений. Нисходящая динамика в ценах на энергоносители, на наш взгляд, носит спекулятивных характер и связана в первую очередь с опасениями относительно негативного эффекта дальнейшего распространения нового коронавируса из Китая".