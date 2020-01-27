Утренние прогнозы: рынок акций в понедельник уйдет вниз вслед за мировыми рынками

Мировые рынки снижаются, нефть дешевеет из-за тревог, связанных со стремительным распространением коронавируса. Российский фондовый рынок не станет исключением - аналитики ждут падения, которое возглавят акции сырьевых компаний.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок в понедельник вместе с западными площадками отправится в глубокую коррекцию. Поводом для нее, стало распространение нового коронавируса, эпидемия которого охватила пока лишь Китай, но нет сомнений, что вирус быстро доберется и до других стран. Обвал индекса Мосбиржи в понедельник процента на 3 не вызовет удивления. О покупках на отскок пока задумываться рано, рублевый индикатор рынка в случае ухудшения ситуации способен сходить в район 3000 пунктов, полагает аналитик. Под ударом оказались и сырьевые активы: никель теряет 3%, нефть - 2,5%. Поэтому в лидерах снижения сегодня окажутся ГМК "Норильский Никель" и нефтянка во главе с "Роснефтью"".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с масштабным разрывом вниз около 1%, в районе 3110-3120 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее сползание в район 3100 п.".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "С утра на мировых рынках преобладают негативные настроения. Ожидается негативное открытие торгов на российских площадках в понедельник, причем индекс Мосбиржи уже в первые минуты может потерять порядка 1%. Продажи будут преобладать по широкому спектру активов, а индекс Мосбиржи уже в первые минуты может потерять порядка 1%, отступить в район 3100 - 3120 пунктов. В дальнейшем давление на рынок сохранится на фоне негативной динамики в Европе и США".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается умеренно негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, а так же цены на энергоносители и промышленные металлы, демонстрируют негативную динамику, связанную в первую очередь с опасениями относительно возможного негативного влияния на экономический рост распространения нового коронавируса из Китая. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступают значения 3130 и 3110 пунктов по индексу Мосбиржи и 1589 пунктов по индексу РТС".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Снижение акций на торгах в понедельник может составить 1%, аутсайдерами будут бумаги сырьевого сектора. В центре внимания - динамика котировок сырьевых активов, которые стремительно падают. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 п.".