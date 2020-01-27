Российский фондовый рынок в понедельник отправится в глубокую коррекцию - Алор Брокер

Российский фондовый рынок в понедельник вместе с западными площадками отправится в глубокую коррекцию, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Поводом для нее, по мнению эксперта, стало распространение нового коронавируса, эпидемия которого охватила пока лишь Китай, но нет сомнений, что вирус быстро доберется и до других стран.

"Фондовая Америка на этих страхах уже в пятницу резко пошла вниз, и закрылась снижением на 0,9%. За выходные ситуация лишь ухудшилась: число жертв выросла за сутки в 1,5 раза до 80 человек, а число заболевших перевалило за 3700 человек. Развитие эпидемии угрожает прежде всего спадом экономики Поднебесной из-за снижения деловой активности и роста бюджетных расходов: по сообщениям СМИ, власти Китая уже выделили около $1,63 млрд на борьбу с новым заболеванием. В результате, сегодня с утра американские фьючерсы теряют еще процент", - комментирует эксперт.

По мнению Алексея Антонова, обвал индекса Мосбиржи в понедельник процента на 3 не вызовет удивления. О покупках на отскок пока задумываться рано, рублевый индикатор рынка в случае ухудшения ситуации способен сходить в район 3000 пунктов, полагает аналитик. Под ударом оказались и сырьевые активы: никель теряет 3%, нефть - 2,5%. Поэтому в лидерах снижения сегодня окажутся ГМК "Норильский Никель" и нефтянка во главе с "Роснефтью".

"Вряд ли снижение ограничится лишь сегодняшним днем: фондовые рынки сильно перегреты и эпидемия - хороший повод отправиться в глубокую коррекцию, - прогнозирует эксперт "Алор Брокер". - Хотя, если посмотреть здраво, пока ситуация с заболеваниями тревожная, но не критическая: 3,7 тыс заболевших на 1,5 млрд населения Китая - капля в море. Но никто не знает, как дальше будет распространяться эпидемия и как быстро ее удастся остановить. Поэтому инвесторы, которым есть что терять после 30-процентного роста в прошлом году, и начинают закрывать длинные позиции. Скорее всего, пока обвал затронет лишь высоколиквидные акции, "второй эшелон" пострадает меньше. От сильных распродаж его будет сдерживать намного меньший рост за последний год, отсутствие перекупленности, и высокая дивидендная доходность отдельных эмитентов".

Нефть не удержала отметку 60 долларов за баррель и теперь целью снижения является район 57,7 доллара. Все сессии прошлой недели нефть закрывалась падением, и сейчас выглядит локально перепроданной. Однако, как и в акциях, покупки на отскок будут оправданны лишь при уверенном развороте котировок вверх или в районе 57,7, подчеркивает аналитик.