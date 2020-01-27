Индекс Мосбиржи в начале торгов может потерять 1% - Промсвязьбанк

Ожидается негативное открытие торгов на российских площадках в понедельник, причем индекс Мосбиржи уже в первые минуты может потерять порядка 1%, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. С утра на мировых рынках преобладают негативные настроения. В Азии основные индексы демонстрируют негативную динамику. И если потери индийского рынка укладываются к 8:30 мск в 0,5%, то в Японии снижение составляет порядка 2%. Фьючерсы на американские индексы отступают на 1%. Падение на рынке энергоносителей уже превысило 2%.

"Продажи будут преобладать по широкому спектру активов, а индекс Мосбиржи уже в первые минуты может потерять порядка 1%, отступить в район 3100 - 3120 пунктов, - прогнозирует Богдан Зварич. - В дальнейшем давление на рынок сохранится на фоне негативной динамики в Европе и США. При этом под конец торгов по рынку может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит российским бумагам отыграть часть потерь".