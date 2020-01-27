Аутсайдерами в начале недели могут стать акции сырьевых компании - ИК "Фридом Финанс"

Снижение акций на торгах в понедельник может составить 1%, аутсайдерами будут бумаги сырьевого сектора, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. В центре внимания - динамика котировок сырьевых активов, которые стремительно падают. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 п.

Нефть пробует на прочность отметку $60 за баррель, ее пробитие вниз может быть спекулятивно отыграно движением пары USD/RUB в диапазон 62,50-63.

"Торговая идея: ГК ПИК (-0,78%). Покупка, ТР 4400 руб. Компания названа в числе потенциальных бенефициаров от дополнительных социальных расходов, которые будут направлены на материнский капитал и другие программы поддержки семей", - указывает эксперт.