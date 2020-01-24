Рубль вечером растерял почти весь рост на ускорении падения нефти и почти не меняется к бивалютной корзине

Москва. 24 января. Доллар перешел к повышению, евро отыграл значительную часть потерь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине после укрепления в первой половине дня на фоне усиления темпов падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 61,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,31 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,4 копейки - до 64,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть роста на вечерних торгах на фоне усилившей падение нефти, которая завершает неделю "в красной зоне" на фоне опасений замедления экономического роста и ослабления спроса на сырье в связи с распространением нового типа пневмонии.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). К пятнице стало известно, что число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. Число зараженных в Китае, согласно последним данным, превысило 880 человек, более 20 человек скончались.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на торгах пятницы рубль консолидировался после торговой недели, в ходе которой пара "доллар-рубль" росла выше отметки 62 руб./$1 впервые с начала января. "Это произошло на фоне тревожного внешнего фона, связанного с распространением коронавируса в Китае, при этом отмечу, что рубль оказался не единственной валютой ЕМ, попавшей под распродажу (худшую динамику на этой неделе показали мексиканский и чилийский песо). По сообщениям СМИ, Китай принимает срочные меры, чтобы остановить распространение эпидемии. Власти уже закрыли несколько городов, где были зафиксированы вспышки инфицирования, а в Пекине отменили мероприятия по случаю празднования Нового года. ВОЗ пока воздерживается объявлять чрезвычайную ситуацию международного значения, поэтому рынки в значительной степени сохраняют спокойствие. Сложно прогнозировать, как долго это продержится, и, наверное, пока просто следует отслеживать ситуацию и вовремя принимать меры", - сказала она.

При этом, по словам Наумовой, одним из самых чувствительных активов к коронавирусу стала нефть, которая за неделю подешевела более чем на 5% по обоим эталонным сортам - Brent и WTI. "Однако, в целом после того, как рубль был "отвязан" от нефти применением бюджетного правила, динамика этого товара больше не является ярким прокси-индикатором его движения. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации нефть продолжит падение, рубль также будет находиться под давлением. Тем не менее, сейчас в качестве поддержки его котировок выступает налоговый период, пик которого приходится на понедельник. Поэтому, если не будет какого-то сильного негатива, рубль будет оставаться в текущем диапазоне. Сейчас не имеет смысла говорить и о пересмотре прогнозов по рублю; рынки продолжают ожидать диапазон 62-65 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - подчеркнула Наумова.

"Большую часть дня американская валюта снижалась на валютных площадках EM, в том числе и на российском рынке. К окончанию дня рубль и большинство других валют развивающихся рынков оставались в минусе, хотя и сократили свои потери с начала дня. В целом, говорить о системном улучшении аппетита инвесторов к риску пока рано: не исключено, что после фиксации прибыли участники рынка займут выжидательные позиции до появления свежих новостей по ситуации с распространением вируса. На внутреннем российском рынке уже сегодня должна была пройти часть платежей по основным налогам (НДПИ, акцизы и НДС). Окончательные расчеты завершатся в понедельник, и общий отток ликвидности может превысить один триллион рублей. Однако в течение последней недели экспортеры уже регулярно конвертировали валютную выручку, когда происходило укрепление доллара, поэтому поддержка налогового фактора для рубля будет уже не столь заметной", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 2,32% - до $60,6 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,55% - до $54,17 за баррель.

Оба контракта готовятся продемонстрировать снижение по итогам недели, которое как для Brent, так и для WTI будет уже третьим подряд. В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, если он достигнет масштабов эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные т понедельник на 14,84 копейки, до 61,8031 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,32 копейки, до 68,2924 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 14,21 копейки по отношению к четвергу и составил 61,7753 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14 копеек и составил 61,8016 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 893,939 млн, из которых $573,723 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 320,216 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 40,45 копейки, до 68,2193 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 40,14 копейки и составил 68,2135 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR995,112 млн, из которых EUR422,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR572,85 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 6,46% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 6,33%, 6,39% и 6,43% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев - на уровне 6,47% годовых.