Рынок акций в пятницу подрос на новостях от ВОЗ, но завершил неделю снижением после 6-недельного роста

Москва. 24 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках технического отскока, но неделя завершилась снижением индексов после 6-недельного роста из-за обвалившейся нефти на опасениях расширения эпидемии коронавируса в Китае, что сократит спрос на сырье. Лидерами роста в пятницу выступили бумаги "Мечела" и сетевых компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3146,2 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1599,82 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,7%.

Доллар подрос до 61,96 рубля (+0,05 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,6-2,3%, доллар подорожал на 0,41 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Мечела" (+4,7% и +3,2% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,6% и +5,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).

Накануне вечером первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%) Юрий Соловьев заявил журналистам, что акции "РусГидро" сильно недооценены, перегруппировка активов компании могла бы стать одним возможных вариантов решения этой проблемы. "Мы очень заинтересованы (в росте капитализации компании - ИФ) и считаем, что "РусГидро" сильно недооценена. Одна из причин, почему она страдает и рыночная капитализация, - именно потому, что ее "дочка" является дотируемой и решает ряд социальных вопросов", - сказал Соловьев журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Основной акционер "РусГидро" - Росимущество (61,2%), долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс".

Просели в пятницу бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

В пятницу в Азии наметился рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,8-1,3%), однако после позитивного старта торгов проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%). Рынки акций Китая и Южной Кореи в пятницу были закрыты в преддверии Нового года по лунному календарю.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии в КНР, вызываемой новым типом коронавируса, власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов, сообщают СМИ. Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, кроме Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса. ВОЗ созывает специальную Международную многопрофильную миссию для борьбы с новым коронавирусом, в нее войдут эксперты из разных стран, сообщил Роспотребнадзор.

В пятницу исследовательская компания Markit Economics опубликовала сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности вырос с 46,3 до 47,8 пункта (сильнее ожиданий), а индекс PMI в сфере услуг снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта (ожидалось сохранение показателя). В Германии сводный PMI вырос с 50,2 до 51,1 пункта, превзойдя ожидания, а в Великобритании индикатор поднялся с 49,3 до 52,4 пункта, максимального уровня с 2018 года.

Тем не менее, нефть в пятницу оставалась под давлением продавцов, цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $60,89 за баррель (-1,9% и -1,9% накануне), мартовская цена WTI - $54,42 за баррель (-2,1% и -2% в четверг).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции "Газпрома" днем сдерживали отскок рынка вверх - у концерна не только проблемы с достройкой "Северного потока 2", но и опасения по поводу роста долговой нагрузки и снижения продаж газа в Европе из-за мягкой зимы. "Детский мир" (MOEX: DSKY) сообщил о росте неаудированной консолидированной выручки в 2019 году на 16,1%, при этом рост продаж в интернет-магазине компании составил 64,5%. "Лента" сообщила о совокупном росте продаж лишь на 1% за 2019 год и о сокращении на 1,4% в IV квартале.

Фондовая Европа выросла на фоне известий, что ВОЗ решила пока не объявлять обстановку с коронавирусом в Китае чрезвычайной ситуацией глобального масштаба. Тем не менее, нефть продолжает пугаться коронавируса. В Китае действие карантинных мер распространилось на территорию с населением около 30 млн человек, работа общественного транспорта отменена в десяти городах. В Пекине объявлен высший уровень угрозы общественного здоровья. Ситуация усугубляется тем, что все эти меры приняты накануне Нового года по восточному календарю. Соответственно, есть прямые потери потребления из-за отмены работы общественного транспорта, а также косвенные - из-за сокращения мобильности граждан.

В США на текущий момент инвесторы больше сосредоточены на корпоративных отчетах, чем на новостях о коронавирусе в Китае. Сильные результаты лидирующих корпораций способны вернуть рынку уверенность, хотя говорить об устойчивой тенденции роста весьма сложно. Российские участники торгов в пятницу ориентировались на Европу, где наметилось оживление в промышленности и сфере услуг. Это позволяет с большей уверенностью смотреть на будущее корпоративных доходов, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), китайские биржи не будут работать на следующей неделе в связи с празднованием китайского нового года, а американские рынки продолжают слабо реагировать на новости об эпидемии в Китае. Вспышка вируса стала всего лишь поводом для локальной нисходящей коррекции, но, в случае дальнейшего ухудшения ситуации, рынки могут столкнуться с обоснованным ростом опасений инвесторов. Тем не менее, нефть в пятницу остается под давлением продаж в связи с рисками распространения вируса в Китае.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, положительное влияние на рынки в пятницу оказали заявления ВОЗ о преждевременности объявления чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в Китае. Инвесторы также оптимистично оценили квартальные и годовые результаты American Express и Intel. Предварительная статистика же показала снижение индекса деловой активности в промышленности и рост аналогичного индикатора сектора услуг США в январе. Оба показателя говорят о расширении в отраслях и остаются выше 50 пунктов.

Нефть вечером вернулась к снижению после утренних попыток роста, рынок потерял восходящий импульс на фоне беспокойств в отношении ослабления мирового спроса и избыточного предложения. Цена Brent нацелилась на ближайшую поддержку в районе $60,3 за баррель. В пятницу поздно вечером инвесторы смогут оценить отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США. В последнее время буровая активность в Штатах в основном ослабевает, но это не мешает нефтедобыче в стране обновлять рекордные максимумы.

Краткосрочная перекупленность с рынка акций РФ в целом была снята, в связи с чем индексы вполне могут быть готовы вернуться к повышению на следующей неделе. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3100-3170 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, в пятницу торговая активность на рынке сократилась, среди акций в расчете индекса МосБиржи в лидерах роста оказались бумаги сетевых компаний и "РусГидро". Бумаги "РусГидро" подорожали на новостях с Давосского форума о перспективности акций. Следом выросли бумаги "ФСК ЕЭС", "Юнипро" (MOEX: UPRO).

Акции "НОВАТЭКа" и "Газпрома" выглядели слабо на фоне негативной ценовой конъюнктуры рынка "голубого топлива" в январе. За последнюю неделю снижение котировок февральского фьючерса на газ составило почти 7%, а с начала года цены опустились почти на 13% и достигли минимума за последние четыре года, отмечает эксперт.

Накануне глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила улучшение показателей европейской экономики и признаки роста базовой инфляции. В пятницу европейские рынки позитивно реагируют на макроэкономическую статистику по индексам деловой активности в промышленности еврозоны и Германии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+12,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+10,1%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,8%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+5,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-9,7% и -3,5% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,3%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,467 млрд рублей (из них 16,552 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 7,263 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).