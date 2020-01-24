Цены евробондов РФ за неделю подросли, поддержку оказал спрос на "защитные" активы
После относительно "вялых" торгов в понедельник из-за праздничного дня в США (День Мартина Лютера Кинга) во вторник, 21 января, в секторе отечественных евробондов вновь активизировались покупатели, игнорируя наметившееся ухудшение ситуации на мировых фондовых площадках. В свою очередь давление на глобальные рынки капитала оказали новости о распространении нового вируса - в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа. При этом двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек. В Китае же вирус поразил более сотни людей и его жертвами стали четыре человека в городе Ухань.
Давление на мировые фондовые площадки также оказали возобновившиеся опасения в отношении слабого роста мировой экономики. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта, до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 процентного пункта, до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.
Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне локального снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. В результате на первый план вышли такие факторы, как подписание в средине января соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем, приток ликвидности на глобальные рынки со стороны ФРС и ЕЦБ, а также ожидания сохранения низких процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне. При этом инвесторы в целом позитивно восприняли новый состав российского правительства и ожидают, что смена кабинета министров может привести к ускорению темпов роста отечественной экономики.
Вместе с тем в четверг беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса усилилось после того, как в Китае были изолированы два города - Ухань и Хуанган. В еще одном китайском городе - Эчжоу - временно закрыли железнодорожный вокзал. Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения вируса, сообщают СМИ. По данным на вечер 23 января, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао и Сингапуре.
В условиях растущих опасений негативного влияния на мировую экономику нового коронавируса глобальные инвесторы стали выходить из рисковых активов и активизировали спрос на "защитные" бумаги, каковыми традиционно выступают US Treasuries. Вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств выросли котировки и "длинных" выпусков российских еврооблигаций, в то время как среднесрочные валютные облигации России не продемонстрировали 23 января ярко выраженной динамики.
В свою очередь цены на нефть заметно упали на опасениях, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения. Эксперты Goldman Sachs сделали оценку, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти в среднем на $2,9.
В последний день недели активность покупателей российских еврооблигаций снизилась, и их котировки легли в боковой дрейф в независимости от срока до погашения.
Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,08% и составила 113,95% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за неделю и 24 января вновь составил 100 базисных пунктов).
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,78% (их доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,65% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,77% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 пунктов и составил 172 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,8% (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,65% годовых).
Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,16%, подорожав до 109,77% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,78% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,35%, до 112,32% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 базисных пункта и составила 2,625% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,05%, до 109,23% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 8 пунктов и составил 75 базисных пунктов).
Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут замедлить свой рост и перейти в боковой дрейф на фоне как исчерпания потенциала повышения, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА. По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового коронавируса и оценок инвесторов его негативного влияния на глобальную экономику.