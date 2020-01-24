Цены евробондов РФ за неделю подросли, поддержку оказал спрос на "защитные" активы

Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно подросли, при этом определенную поддержку рынку оказал спрос на "защитные" активы на фоне роста опасений распространения нового китайского коронавируса. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

После относительно "вялых" торгов в понедельник из-за праздничного дня в США (День Мартина Лютера Кинга) во вторник, 21 января, в секторе отечественных евробондов вновь активизировались покупатели, игнорируя наметившееся ухудшение ситуации на мировых фондовых площадках. В свою очередь давление на глобальные рынки капитала оказали новости о распространении нового вируса - в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа. При этом двое больных были обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек. В Китае же вирус поразил более сотни людей и его жертвами стали четыре человека в городе Ухань.

Давление на мировые фондовые площадки также оказали возобновившиеся опасения в отношении слабого роста мировой экономики. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта, до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 процентного пункта, до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне локального снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. В результате на первый план вышли такие факторы, как подписание в средине января соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем, приток ликвидности на глобальные рынки со стороны ФРС и ЕЦБ, а также ожидания сохранения низких процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне. При этом инвесторы в целом позитивно восприняли новый состав российского правительства и ожидают, что смена кабинета министров может привести к ускорению темпов роста отечественной экономики.

Вместе с тем в четверг беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса усилилось после того, как в Китае были изолированы два города - Ухань и Хуанган. В еще одном китайском городе - Эчжоу - временно закрыли железнодорожный вокзал. Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения вируса, сообщают СМИ. По данным на вечер 23 января, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао и Сингапуре.

В условиях растущих опасений негативного влияния на мировую экономику нового коронавируса глобальные инвесторы стали выходить из рисковых активов и активизировали спрос на "защитные" бумаги, каковыми традиционно выступают US Treasuries. Вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств выросли котировки и "длинных" выпусков российских еврооблигаций, в то время как среднесрочные валютные облигации России не продемонстрировали 23 января ярко выраженной динамики.

В свою очередь цены на нефть заметно упали на опасениях, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения. Эксперты Goldman Sachs сделали оценку, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти в среднем на $2,9.

В последний день недели активность покупателей российских еврооблигаций снизилась, и их котировки легли в боковой дрейф в независимости от срока до погашения.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,08% и составила 113,95% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за неделю и 24 января вновь составил 100 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,78% (их доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,65% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,77% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 пунктов и составил 172 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,8% (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,65% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,16%, подорожав до 109,77% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,78% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,35%, до 112,32% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 базисных пункта и составила 2,625% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,05%, до 109,23% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 8 пунктов и составил 75 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут замедлить свой рост и перейти в боковой дрейф на фоне как исчерпания потенциала повышения, так и противоречивых внешних сигналов вследствие возросших рисков из-за распространения китайского коронавируса, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА. По мнению экспертов, ситуация на мировых рынках капитала в ближайшее время будет сильно зависеть от новостей относительно распространения нового коронавируса и оценок инвесторов его негативного влияния на глобальную экономику.