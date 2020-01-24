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24 января 2020 года 19:24

Рынок акций РФ на неделе ощутимо скорректировался вниз вместе с миром на опасениях эпидемии в Китае

Рынок акций РФ на неделе ощутимо скорректировался вниз вместе с мировыми площадками на опасениях расширения эпидемии нового типа коронавируса, выявленного в Китае, что может негативно повлиять на мировую экономику. Индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням середины января на фоне сократившегося притока западного капитала в условиях бегства инвесторов из рисковых активов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 16 по 22 января сократился до $280 млн после притока $340 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $100 млн, на предыдущей неделе приток равнялся $200 млн.

В период с 20 по 24 января индекс МосБиржи снизился на 1,6% и составил 3146,2 пункта, индекс РТС потерял 2,3% и достиг 1599,82 пункта на фоне роста доллара до 61,96 руб./$1 (+0,41 рубля). Мартовская нефть Brent в этот период упала на 6,8% или $4,5, ниже $61 за баррель.

Рынок начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и подорожавшей нефтью под влиянием напряженности на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи превысил рубеж 3200 пунктов и закрепился в районе 3220 пунктов, обнов исторический максимум, при этом лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (+8,7%).

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" (на нижней ступени инвестиционного уровня), долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", прогноз рейтингов - "стабильный".

Нефть Brent закрепилась выше $65 за баррель в связи с приостановкой Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб (объем добычи 70 тыс. б/с) на фоне эскалации массовых протестов в стране. В Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. б/с в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Во вторник рынок акций развернулся вниз вместе с мировыми фондовыми площадками на опасениях относительно вызывающего пневмонию нового коронавируса в Китае и новостях о понижении Международным валютным фондом прогноза по росту мировой экономики; индекс МосБиржи протестировал поддержку 3200 пунктов, но смог удержаться выше этого рубежа в ожидании новостей по составу кабинета министров РФ.

Негативом для Азии также стало понижение агентством Moody's долгосрочного рейтинга Гонконга до "Aa3" с "Aa2" из-за того, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось экспертами. Нефть Brent просела в район $64,5 за баррель.

Подешевели акции "Мечела" (-3,8%) на фоне известий, что компания не воспользовалась офертой на выкуп 34% в проекте разработки Эльгинского месторождения у Газпромбанка. "Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании. Выросли акции ВТБ (+3,7%) на фоне заявлений главы банка Андрея Костина, что менеджмент планирует рекомендовать выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли группы.

В среду рынок акций ускорил нисходящую коррекцию в рамках фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти, индекс МосБиржи просел к 3170 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги сырьевых компаний во главе с "РусАлом" (-6,1%) на опасениях введения допналогов на сверхдоходы компаний после формирования нового кабинета министров РФ (выступавший ранее с такой налоговой инициативой Андрей Белоусов был назначен первым заместителем председателя правительства РФ). Упали акции "Сургутнефтегаза" (-5%) на резко возросших оборотах при отсутствии новостей.

Нефть Brent скатилась в район $63 за баррель на опасениях сокращения спроса в случае распространения коронавируса в Китае, поскольку это может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР.

В четверг рынок акций снизился третьи торги подряд на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики внешних фондовых площадок в условиях усиления опасений по поводу распространения китайского коронавируса. Индекс МосБиржи откатился к отметке 3140 пунктов (уровень середины января), а индекс РТС пробил рубеж 1600 пунктов (минимум с 8 января), при этом лидерами отката стали бумаги "Газпрома" (-3,6%). Нефть Brent откатилась к $61,5 за баррель.

Помимо Китая, случаи заболевания новым типом вируса были зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также СМИ сообщили о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР приняли решение приостановить авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с эпицентром вируса (городе Ухань, провинция Хубэй), ограничивается движение городского транспорта. Кроме того, в городе отменены все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю.

Продолжился рост акций АФК "Система" (+4,9%) после заявления основного бенефициара компании Владимира Евтушенкова о том, что компания разработала новые условия дивидендной политики, подробности которой будут известны после доработки необходимых документов. Подросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,3%) после известий, что компания завершает выполнение ковенантов по "Ямал СПГ" и во втором квартале будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды.

Между тем, в пятницу снижение рынков сменилось общемировой технической коррекцией, которая сдерживалась слабостью нефти. Индекс РТС подрос к рубежу 1600 пунктов, а индекс МосБиржи превысил 3145 пунктов.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией из-за коронавируса в Китае достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов. Всемирная организация здравоохранения по итогам анализа ситуации со вспышкой пневмонии в Китае рекомендовала всем странам мира проводить противоэпидемические мероприятия в полном объеме и информировать ВОЗ о всех случаях заражения. Нефть Brent после локального роста к $62,5 за баррель на статистике Минэнерго США о недельном сокращении запасов сырья, возобновила падение и откатилась ниже $61 за баррель

По итогам недели с 20 по 24 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (-11%), "Газпрома" (-7%), "Распадской" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "Центр международной торговли" (+23% и +26% "префы"), АФК "Система" (+12%), ПАО "ОР" (+11%).

Динамику рынка акций РФ в последнюю неделю января будут определять новости вокруг коронавируса в Китае, а также относительно хода дальнейших торговых переговоров США с КНР и Европой. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3100-3250 пунктов, для индекса РТС - 1550-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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