Рынок акций на следующей неделе может продолжить снижение - Промсвязьбанк

Рынок акций на следующей неделе может продолжить снижение, а индекс Мосбиржи может отступить к среднесрочному тренду ускорения, берущему начало от минимумов октября и проходящему в районе 3070 пунктов, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Сильной поддержкой для рынка в текущий момент может выступать отметка 3000 пунктов, полагает эксперт.

Российский фондовый рынок в пятницу смог продемонстрировать восстановление на противоречивом внешнем фоне. Поддержку нашему рынку, по мнению Богдана Зварича, оказывала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 1,6%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли до 0,3%. Давление же на наши бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил негативную динамику, упав на 1,5% и отступив в район 61 доллара за баррель. В итоге покупки на нашем рынке возобладали, что позволило индексу Мосбиржи к 18.15 прибавить 0,2%, поднявшись в район 3148 пунктов.

"Лидерами торгов выступили акции Россетей и ФСК ЕЭС, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались бумаги ИнтеРАО и "префы" Транснефти, потерявшие 0,9% и 1,6% соответственно, - указывает Богдан Зварич. - В рамках пятницы российский рынок смог частично скомпенсировать падение, продемонстрированное в ходе прошедшей недели. При этом восстановлению также способствовало желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных".