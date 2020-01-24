Нефть Brent останется в диапазоне 60-63 долл./барр. в перспективе недели - Промсвязьбанк

Нефть Brent останется в диапазоне 60-63 долл./барр. в перспективе недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть, пока продолжает раскручиваться на рынках, однако эксперты банка не считают, что она затянется надолго.

"Равно как и геополитический фактор напряженности расцениваем как краткосрочный, поскольку большие резервные мощности ОПЕК позволяют компенсировать выпадающие объемы Ливии. В целом мы пока рассчитываем на крепость уровня 60 долл./барр.", - отмечают эксперты банка.

Ситуация с ценами на природный газ продолжает развиваться по нисходящему тренду. Так, в США на хабе Генри хаб цены опустились ниже 2 долл./млн БТЕ - это минимум за почти 4 года и минимальный сезонный уровень с 1990-х годов. "Это объясняется по-прежнему отсутствием холодной зимы в Штатах на фоне избыточных запасов газа и продолжающемся его перепроизводстве, - указывают аналитики Промсвязьбанка. - В Европе аналогичная ситуация: цены на газ находятся под давлением на фоне теплой зимы и переполненных хранилищ, виной чему в том числе выступают все новые и новые проекты по СПГ. Заключение договора о транзите газа между Россией и Украиной также обеспечит приток поставок в Европу, что отразится на ценах".