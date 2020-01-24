Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц. - Промсвязьбанк

Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Золото получило некоторую поддержку после снижения риск аппетита на рынках на фоне развития опасений распространения нового типа вируса пневмонии, - отмечают аналитики банка. - В небольшой плюс сыграли и обновленные прогнозы МВФ по динамике мирового ВВП в 2019г, который был повышен с 2,9% до 3,3%, но оказался ниже октябрьских значений: +3,4%. Реальные процентные ставки остаются отрицательными и опускались до минимума с конца 2012 года, что снижает альтернативные издержки владения таким не имеющим доходности активом, как золото и позитивно сказывается на ценах".

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменения. В заявлении говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю. На следующей неделе в фокусе заседание ФРС. С рынка ушел риск Brexit без торговой сделки с ЕС. Премьер-министр Б. Джонсон получил одобрение Парламента и королевы. В 2020г. со стороны спроса на цены положительно может повлиять восстановления импорта золота Индией, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.