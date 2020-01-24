Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится с умеренным повышением до 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится недалеко от текущего уровня - около отметки 3155 п., с умеренным повышением до 1% по итогам дня, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они существенно выросли благодаря позитивному внешнему фону. Тем не менее, у локальных биржевых "быков" пока не хватает уверенности для возобновления недавней агрессивной игры на повышение, полагает эксперт.

"Между тем, фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов уже развернулись вниз после коррекционного утреннего роста, - отмечает Виталий Манжос. - Похоже, что рублевый индекс Мосбиржи проведет остаток торгового дня в состоянии консолидации на позитивной территории. Если же взглянуть на дневной график указанного индекса, то на нем формируется давно назревший коррекционный спад. В качестве вероятной технической цели на следующую неделю "напрашивается" ближайший значимый уровень 3100 п.".

Текущий день пока оказался небогат на важные макроэкономические новости. Основным событием конца недели стала вспышка ранее неизвестного коронавируса в Азии. Опасения по этому поводу могут выступить косвенным негативом для мировых фондовых индексов.

"Индекс Мосбиржи в настоящее время стабилизировался в верхней части своего внутридневного диапазона, около отметки 3155 п. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. В то же время нефтяные фьючерсы приостановили свое внутридневное падение. В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением до 1% по итогам дня", - прогнозирует эксперт ИК "Алго Капитал".