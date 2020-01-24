Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря укреплению валют ЕМ и подготовке к пику налоговых выплат

Москва. 24 января. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат января.

Курс доллара США составил 61,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,17 руб./EUR1, подешевев на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,68 копейки - до 64,65 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные т понедельник на 14,84 копейки, до 61,8031 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,32 копейки, до 68,2924 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на перешедшую к снижению нефть. Рост котировок нацвалюты поддерживаются позитивной динамикой валют emerging markets и спросом на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат января, объем которых в этом месяце оценивается примерно в триллион рублей.

Рост спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов вызван отказом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявлять чрезвычайную ситуацию, о чем ВОЗ объявила по итогам заседания в четверг. ВОЗ заявила, что пока считает данную меру преждевременной.

На этой неделе основное внимание трейдеров было приковано к ситуации в Китае в связи с эпидемией коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Участники рынка также продолжают оценивать результаты первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), состоявшегося в четверг. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции, что Центробанк видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции при том, что понижательные риски для экономики еврозоны стали менее выраженными.

Заявления Лагард были восприняты трейдерами как сигнал о том, что ЕЦБ будет придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики. Она призвала страны еврозоны "существенно активизировать" структурные реформы, что, по мнению экспертов, может сигнализировать о нежелании Центробанка менять политику в ближайшее время.

ЕЦБ не стал менять ключевые процентные ставки и программу выкупа активов, а также объявил о начале первого с 2003 года пересмотра стратегии Центробанка, который продлится год.

Цены на нефть, ранее демонстрировавшие рост в ходе торгов в пятницу, перешли к снижению. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 0,42% - до $61,78 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,27% - до $55,44 за баррель.

По итогам недели нефть может потерять 5% на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии, вспышка которого началась в декабре в Китае, пишет агентство Bloomberg.

По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, если он достигнет масштабов эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

"Рубль в конце недели восстанавливает часть позиций, утраченных в предыдущие дни, при этом его динамика с начала недели соответствует общему тренду индекса валют развивающихся стран, который потерял чуть более 0,3%. Накануне происходило заметное укрепление курса рубля в паре с европейской валютой, что отражало слабость евро на глобальных площадках по итогам заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Лагард. (. . .) Сегодня последний рабочий день перед пиком налоговым платежей, приходящимся на понедельник. До сих пор в рамках текущего налогового периода данный фактор оказывал не слишком существенную поддержку рублю. Внешний фон остается для рубля более важным, чем внутренние факторы", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Инвесторы обеспокоены распространением коронавируса и, поскольку случаи заболевания коронавирусом были обнаружены в Соединенных Штатах, на него негативно реагируют глобальные фондовые рынки. Утренний рост нефти стоит воспринимать как технический отскок. Ключевая поддержка расположена ниже на $60,50 за баррель Brent. Если в течение дня не последует позитивных новостей о вирусе из Китая, то давление на нефтяной рынок усилится перед выходными. Пара "доллар-рубль" находится в коррекционной фазе в виде повышательного движения. За 13 дней рубль подешевел к доллару на 1,7%, нефть - на 5%. Скорее всего, пара "доллар-рубль" сохранит боковой тренд под уровнем 62 руб./$1 до конца дня", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 6,46% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 6,33%, 6,39% и 6,43% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев - на уровне 6,47% годовых.