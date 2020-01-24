Опасения в связи с эпидемией коронавируса вызывают беспокойство на фондовых рынках - Julius Baer

Опасения в связи с эпидемией коронавируса вызывают беспокойство на фондовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer.

Азиатские фондовые рынки оказались под давлением в преддверии Китайского Нового Года на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса. С первых сообщений о возникновении нового вируса индексы CSI 300 и Hang Seng снизились на 3,6% и 3,9%, соответственно.

"Согласно последним новостям, 25 людей уже погибли, а количество подтвержденных случаев заражения превысило 800. В случае распространения эпидемии акции, связанные с туристическим и потребительским секторами, окажутся под наибольшим давлением, в то время как акции интернет-компаний и компаний сектора здравоохранения могут предложить инвесторам определенную защиту от снижения на рынке", - отмечает аналитик фондовых рынков Julius Baer Матье Рашете.

Сейчас по-прежнему слишком рано оценивать, как будет развиваться ситуация дальше, полагает эксперт. Вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 гг., с которой большинство инвесторов сравнивают текущую ситуацию, привела к снижению рыночных индексов на 15%. Однако, смертность от атипичной пневмонии была гораздо выше (9,6%) по сравнению с коронавирусом (3,1%). Более того, китайские власти не пытаются ничего скрыть и принимают проактивные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Это включает расширение ограничений на перемещения, которое распространилось уже на 11 городов помимо Уханя, и сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

"Что касается фондового рынка, то переломный момент в настроениях инвесторов наступил со снижением количества новых инфицирований. В краткосрочной перспективе волатильность на фондовых рынках Китая может сохраняться в случае ухудшения ситуации с эпидемией. Инвесторы в поисках защитных активов могут обратить внимание на акции интернет-компаний и компаний сектора здравоохранения, для которых вспышка заболевания имеет меньше последствий. Тем не менее, вспышка коронавируса не изменит наш конструктивный взгляд на китайский фондовый рынок на среднесрочную и долгосрочную перспективу. На данном этапе мы предпочитаем покупать на фоне снижения фондового рынка", - заключает Матье Рашете.