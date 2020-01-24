Рынок акций РФ утром подрос после трехдневного снижения, лидируют в отскоке РусАл и Магнит

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх после трехдневного снижения вместе с мировыми площадками после известий о распространении коронавируса в Китае; лидируют в росте акции "РусАла" и "Магнита".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3157,49 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1610,42 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 61,77 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+2,4%), "Магнита" (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +1,9% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%, до 265,67 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%).

Накануне вечером первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил журналистам, что акции "РусГидро" сильно недооценены, перегруппировка активов компании могла бы стать одним возможных вариантов решения этой проблемы. "Мы очень заинтересованы (в росте капитализации компании - ИФ) и считаем, что "РусГидро" сильно недооценена. Одна из причин, почему она страдает и рыночная капитализация, - именно потому, что ее "дочка" является дотируемой и решает ряд социальных вопросов", - сказал Соловьев журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Основной акционер "РусГидро" - Росимущество (61,2%), долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс".

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

В США в четверг индексы завершили торги смешанной динамикой, инвесторы оценивали отчеты компаний и следили за новостями об эпидемии нового вируса, выявленного в Китае.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

В пятницу в Азии наметился рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют по 0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%). Рынки акций Китая и Южной Кореи закрыты в преддверии Нового года по лунному календарю.

Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии в КНР, вызываемой новым типом коронавируса, власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов, сообщают СМИ. Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает специальную Международную многопрофильную миссию для борьбы с новым коронавирусом, в нее войдут эксперты из разных стран, сообщает Роспотребнадзор. "Комитет (чрезвычайный комитет ВОЗ - ИФ) настоятельно призвал поддержать текущие усилия посредством организации Международной многопрофильной миссии ВОЗ, в состав которой будут включены национальные эксперты", - говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства, опубликованном в пятницу.

Нефть утром в пятницу также корректируется вверх после продолжительного отката на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии; цена Brent находится почти на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,26 за баррель (+0,4% и -1,9% накануне), мартовская цена WTI - $55,8 за баррель (+0,4% и -2% в четверг).

Поддержку рынку нефти оказали вышедшие накануне вечером данные Минэнерго США о запасах сырья: запасы нефти сократились на 0,4 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей, слабее ожиданий выросли резервы бензина и упали запасы дистиллятов, при прогнозах роста. В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нисходящая трехдневная коррекция рынка акций РФ в пятницу прервалась, но неизвестно, надолго ли. Хуже рынка с начала года выглядели бумаги "Газпрома", которые накануне обвалились на 3,6%. Никаких поводов для столь негативной динамики акций газовой монополии нет, и после столь сильного падения очень хочется купить "Газпром" (MOEX: GAZP) хотя бы на отскок. Однако это может быть не лучшим решением - складывается впечатление, что инвесторы просто выходят из этих бумаг для высвобождения средств под другие идеи. Поводов для роста акций "Газпрома" также нет.

Более интересным выглядит Сбербанк, который в четверг удержал поддержку 262 руб. Можно ждать возобновления покупок и в "Норникеле", который, несмотря на всю свою перегретость и падение цен на никель и палладий, пока выглядит крепко. Однако от агрессивных покупок ГМК в пятницу останавливают находящиеся в "красной" зоне сырьевые товары.

В пользу пятничного роста говорит и фактор конца недели: переносить "шорты" через выходные, тем более при сохраняющемся восходящем тренде, мало кто решится. В целом же никаких поводов для сильной нисходящей коррекции нет - просто прошла локальная фиксация прибыли на негативном внешнем фоне. Поводом для этой фиксации инвесторы выбрали эпидемию нового заболевания в Китае. Повод довольно слабый - рынки с успехом пережили уже птичий и свиной гриппы, и никаких серьезных ударов для мировой экономики они не нанесли, то же самое будет и с коронавирусом - скоро он забудется, считает Антонов.

Добыча нефти в Штатах осталась на рекордном уровне в 13 млн баррелей в сутки. Пока поводов для ухода нефти Brent в район $60 за баррель нет, наоборот, ожидается осторожное и плавное восстановление котировок, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в конце текущей недели ключевой темой для динамики мировых индексов остается ситуация со вспышкой пневмонии в Китае, обусловленной вирусом нового типа. Инвесторы опасаются повторения эпидемии атипичной пневмонии 2002 года и занимают осторожную позицию.

Несколько разрядили ситуацию сообщения ВОЗ, которая воздержалась от объявления чрезвычайной ситуации мирового масштаба, считая проблему скорее локальной. Более открытую политику в борьбе с вирусом демонстрируют и власти Китая, ограничившие выезд из зараженных территорий и отменившие праздничные мероприятия по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Для индекса МосБиржи поддержкой остается уровень 3130 пунктов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, слабее всех на неделе оказались акции "Газпрома", поскольку возможное увеличение налоговой нагрузки на бизнес также касается и газовой монополии. С другой стороны, текущая мягкая зима в Европе предполагает снижение зарубежных продаж газа.

Тем временем, статистика по РФ оказалась более чем позитивной: промышленное производство в декабре выросло до 2,1% при ожиданиях роста на 1,4%. Основной вклад в ускорение промпроизводства внесли обрабатывающие отрасли, а отнюдь не добыча сырья.

Рынки Китая и Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с новогодними праздниками по восточному календарю. Число случаев нового коронавируса в КНР выросло до 830, а летальных исходов до 25. В финансовой прессе отмечают, что на текущий момент Китай оказался более открытым по информации о распространении вируса и мерах по борьбе с ним. Однако именно эта открытость может стать источником панических настроений на рынках.

Внешний фон в пятницу немного стабилизировался, как и цены на нефть. Евро продолжает слабеть после того, как накануне ЕЦБ подтвердил программу выкупа активов на 20 млрд евро в месяц, как минимум, до конца текущего года. Российский рынок может восстановить часть потерь, которые он понес накануне. Этому способствуют спокойные торги в Азии, а также возобновление роста котировок нефти, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+18,2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+17,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+7,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,1%).

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,4%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,755 млрд рублей (из них 2,977 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,363 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).