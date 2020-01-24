"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR Норникеля на 12%, улучшив прогноз цен на металлы платиновой группы

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $34 до $38 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как говорится в обзоре "ВТБ Капитала", в свете продолжения давления на предложение металлов платиновой группы и как следствие растущего дефицита палладия аналитики подняли свой прогноз цен на палладий и платину в 2020 году на 14% и 11% - до $2000 за унцию и $1000 за унцию соответственно, что привело к росту их ожиданий по выручке и EBITDA "Норникеля" в 2020 году на 6% и 8% соответственно.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,17 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,91 за штуку.