.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Краткосрочные перспективы рубля выглядят позитивно, но на более отдаленных горизонтах сохраняются заметные риски - "Нордеа банк"
.
24 января 2020 года 11:41
Краткосрочные перспективы рубля выглядят позитивно, но на более отдаленных горизонтах сохраняются заметные риски - "Нордеа банк"
Рубль отыграл значительную часть ослабления 2018 года благодаря крайне оптимистичным настроениям на глобальных площадках. Краткосрочные перспективы рубля выглядят позитивно, но на более отдаленных горизонтах сохраняются заметные риски, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ряд внешних и внутренних факторов продолжают говорить в пользу дальнейшего умеренного укрепления российской валюты (по оценкам аналитиков банка, до 60,5 рублей за доллар на горизонте 1 квартала 2020 года): - ФРС США продолжает активные операции по предоставлению дополнительной ликвидности, проводя покупки краткосрочных казначейских векселей на сумму 60 млрд долл. в месяц. Мировые финансовые рынки воспринимают эти операции как очередной раунд политики количественного смягчения. Дополнительная ликвидность, появившаяся в финансовом секторе, дает инвесторам возможность покупать рисковые активы, которые в результате этого растут в цене. - Риски очередных эпизодов эскалации торговой войны между США и Китаем до конца текущего года, похоже, практически полностью исключены участниками рынка. Подписание "первой фазы" торговой сделки, вероятно, поставило торговую конфронтацию "на паузу", поэтому данная тема, являвшаяся центральной для рынков в конце 2018–2019 годах, сейчас отходит на второй план. Фактор предстоящих президентских выборов в США 4 ноября 2020 года воспринимается большинством участников рынка как страховка от новых волн протекционизма. Новые обострения торговых противоречий способны подорвать оптимизм на рынках, но такой сценарий вряд ли политически выгоден в преддверии выборов. - Тем временем смягчение денежно-кредитной политики, происходившее по всему миру в 2019 году, постепенно начинает приносить свои плоды. Индикаторы экономической активности (индексы деловой активности PMI из различных регионов и по миру в целом, темпы роста экспорта из Китая) постепенно восстанавливаются, создавая фундаментальную основу для роста "аппетита" на рисковые активы и снижения спроса на защитные активы. - Спрос на российские долговые бумаги остается устойчивым. В случае сохранения интереса иностранных инвесторов к данным активам это будет означать дальнейший приток портфельных инвестиций в Россию. Данный фактор был одной из причин укрепления рубля в 2017 году и в первом полугодии 2019 года. - Первый квартал традиционно характеризуется положительной сезонной динамикой на фоне сезонно большого профицита во внешней торговле России. Данный фактор особенно заметно проявляется в феврале и марте. Со второго квартала 2020 года настроения на глобальных площадках могут умеренно ухудшиться по ряду причин. Их совокупность, считают специалисты банка, будет мешать рублю находиться ниже отметки 62,5 в паре с долларом во второй половине 2020 года. - Объемы операций ФРС для поддержания долларовой ликвидности могут сократиться. При анонсе данных мер в октябре 2019 года ФРС указывала, что они будут действовать по крайне мере до 2 квартала 2020 года. - По мере приближения президентских выборов в США участники рынка могут вновь начать опасаться возможной реэскалации торговых войн после выборов. "В паре с европейской валютой дополнительным фактором для укрепления рубля в первом полугодии выступает слабость европейской валюты на фоне стагнации экономической активности в еврозоне. Мы ожидаем снижения пары EUR/USD к отметке 1,09 на горизонте ближайших трех месяцев с текущих уровней 1,105. Ослабление евро в совокупности с факторами, играющими в пользу рубля, способно создать пространство для укрепления рубля в паре с евро до отметок 66 на горизонте ближайших трех месяцев. В дальнейшем в паре EUR/RUB, как и в паре USD/RUB, мы ожидаем разворот в пользу более слабых значений", - указывают аналитики. "На более длинных горизонтах риски для рубля выглядят повышенными. Долгосрочные риски связаны с ростом опасений очередных раундов торговых войн после выборов в США. Ожидания могут начать формироваться заранее. После президентских выборов в США протекционизм может вновь стать основным инструментом экономической политики, что способно создавать неопределенность, формировать спрос на защитные активы и снижать аппетит к рисковым активам. С учетом данных рисков мы сохраняем весьма слабые уровни по курсу рубля на горизонте 2021 года", - пишут эксперты "Нордеа банка".
.
24 января 2020 года 19:40
Рубль вечером растерял почти весь рост на ускорении падения нефти и почти не меняется к бивалютной корзине
Москва. 24 января. Доллар перешел к повышению, евро отыграл значительную часть потерь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине после укрепления в первой половине дня на фоне усиления темпов падения цен на нефть. читать дальше
.24 января 2020 года 19:36
Рынок акций в пятницу подрос на новостях от ВОЗ, но завершил неделю снижением после 6-недельного роста
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках технического отскока, но неделя завершилась снижением индексов после 6-недельного роста из-за обвалившейся нефти на опасениях расширения эпидемии коронавируса в Китае, что сократит спрос на сырье. Лидерами роста в пятницу выступили бумаги "Мечела" и сетевых компаний. читать дальше
.24 января 2020 года 19:35
Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно подросли, при этом определенную поддержку рынку оказал спрос на "защитные" активы на фоне роста опасений распространения нового китайского коронавируса. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 января 2020 года 19:24
Рынок акций РФ на неделе ощутимо скорректировался вниз вместе с мировыми площадками на опасениях расширения эпидемии нового типа коронавируса, выявленного в Китае, что может негативно повлиять на мировую экономику. Индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням середины января на фоне сократившегося притока западного капитала в условиях бегства инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.24 января 2020 года 18:53
Рынок акций на следующей неделе может продолжить снижение, а индекс Мосбиржи может отступить к среднесрочному тренду ускорения, берущему начало от минимумов октября и проходящему в районе 3070 пунктов, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Сильной поддержкой... читать дальше
.24 января 2020 года 18:02
Прогнозы результатов ГК ПИК на 2020 год предполагают, что дивиденд не понизится по сравнению с прошлогодним и останется в районе 22,71 руб. на акцию, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. На взгляд эксперта, это... читать дальше
.24 января 2020 года 17:38
Нефть Brent останется в диапазоне 60-63 долл./барр. в перспективе недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть, пока продолжает раскручиваться на рынках, однако эксперты банка не считают, что она затянется надолго. "Равно... читать дальше
.24 января 2020 года 17:05
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Золото получило некоторую поддержку после снижения риск аппетита на рынках на фоне развития опасений распространения нового типа вируса пневмонии, - отмечают аналитики... читать дальше
.24 января 2020 года 16:27
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится с умеренным повышением до 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится недалеко от текущего уровня - около отметки 3155 п., с умеренным повышением до 1% по итогам дня, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи... читать дальше
.24 января 2020 года 16:05
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и... читать дальше
.24 января 2020 года 15:42
Цены на нефть на текущей неделе заметно снизились, при этом основной причиной были не фундаментальные показатели, а опасения по поводу распространения нового типа коронавируса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По некоторым оценкам, если текущая ситуация перерастет в эпидемию, то она может... читать дальше
.24 января 2020 года 15:31
Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря укреплению валют ЕМ и подготовке к пику налоговых выплат
Москва. 24 января. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат января. читать дальше
.24 января 2020 года 15:26
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку. читать дальше
.24 января 2020 года 15:01
Brent заканчивает неделю в отрицательной зоне, но сохраняет потенциал для консолидации на уровнях $61,50-63,50, говорится в комментарии PremEx. "Весь новостной фон на рынке сырья сосредоточен на проблеме распространения коронавируса, - отмечают эксперты PremEx. -ВОЗ заявило, что вирус носит... читать дальше
.24 января 2020 года 14:47
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают целесообразной покупку акций Энел Россия по цене не дороже 0,99 руб. с целью 1,10 руб. на ближайшие два месяца и стоп-лоссом 0,81 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Компания перенесла День аналитика на февраль 2020 года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.