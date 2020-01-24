Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики валют ЕМ

Москва. 24 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets после падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,84-61,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,86 руб./$1 (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,35 руб./EUR1 (-7,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,88 копейки к уровню закрытия четверга, до 64,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,56 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов вслед за валютами emerging markets после существенного падения накануне. Инвесторы выходили из рисковых активов после первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и в связи с ситуацией в Китае, где началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в четверг, что Центробанк видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции при том, что понижательные риски для экономики еврозоны стали менее выраженными.

ЕЦБ не стал менять ключевые процентные ставки и программу выкупа активов, а также объявил о начале первого с 2003 года пересмотра стратегии Центробанка, который продлится год.

Заявления Лагард были восприняты трейдерами как сигнал о том, что ЕЦБ будет придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики. Она призвала страны еврозоны "существенно активизировать" структурные реформы, что, по мнению экспертов, может сигнализировать о нежелании Центробанка менять политику в ближайшее время.

Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщили СМИ. Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. В общей сложности число зараженных превышает 630 человек, зафиксировано 25 случаев летального исхода.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии.

В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК выросла на 0,55% - до $62,38 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,48% - до $55,86 за баррель.