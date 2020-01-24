Есть предпосылки для поддержания доходностей ОФЗ вблизи текущего исторически низкого уровня - Промсвязьбанк

Сочетание стимулирующей монетарной политики мировых ЦБ, замедление инфляции в РФ и крепкий рубль создают предпосылки для поддержания доходностей ОФЗ вблизи текущего исторически низкого уровня, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Внешние новости способствуют росту цен российских облигаций. По итогам заседания ЕЦБ объявил о намерении сохранить отрицательную ставку по депозитам (-0,5%) и продолжить вливание ликвидности в размере 20 млрд евро в месяц так долго, как это потребуется. Ожидания того, что приток дешевой ликвидности на глобальный рынок облигаций сохранится, активизировали спрос на локальные и евробонды развивающихся стран, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Вторым важным фактором, поддерживающим спрос на облигации на глобальном рынке, выступает повышение спроса на защитные активы на фоне опасений негативного влияния на рынки распространения коронавируса в Китае.

Доходность долларового "бенчмарка" UST-10 вчера снизилась на 4 б.п. - до 1,73%. С начала года доходность UST-10 снизилась уже на 19 б.п. Длинные евробонды Russia`35 и Russia`47 снизились в доходности на 1 б.п. - до 3,37% и 3,65% годовых. Рублевые облигации также росли в цене. Доходность ОФЗ срочностью 2-10 лет вчера снизилась на 1-2 б.п.

Сочетание стимулирующей монетарной политики мировых ЦБ, а также замедление инфляции в РФ и крепкий рубль создают предпосылки для поддержания доходностей ОФЗ вблизи текущего исторически низкого уровня, указывает Д. Монастыршин.