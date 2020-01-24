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24 января 2020 года 09:58
Индекс Мосбиржи начнет торги в районе 3145-3150 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в пятницу начнет торги в районе 3145-3150 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом около 0,1-0,3%, в районе 3145-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.
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24 января 2020 года 19:40
Рубль вечером растерял почти весь рост на ускорении падения нефти и почти не меняется к бивалютной корзине
Москва. 24 января. Доллар перешел к повышению, евро отыграл значительную часть потерь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль лишь незначительно меняется к бивалютной корзине после укрепления в первой половине дня на фоне усиления темпов падения цен на нефть. читать дальше
.24 января 2020 года 19:36
Рынок акций в пятницу подрос на новостях от ВОЗ, но завершил неделю снижением после 6-недельного роста
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках технического отскока, но неделя завершилась снижением индексов после 6-недельного роста из-за обвалившейся нефти на опасениях расширения эпидемии коронавируса в Китае, что сократит спрос на сырье. Лидерами роста в пятницу выступили бумаги "Мечела" и сетевых компаний. читать дальше
.24 января 2020 года 19:35
Москва. 24 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно подросли, при этом определенную поддержку рынку оказал спрос на "защитные" активы на фоне роста опасений распространения нового китайского коронавируса. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 января 2020 года 19:24
Рынок акций РФ на неделе ощутимо скорректировался вниз вместе с мировыми площадками на опасениях расширения эпидемии нового типа коронавируса, выявленного в Китае, что может негативно повлиять на мировую экономику. Индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням середины января на фоне сократившегося притока западного капитала в условиях бегства инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.24 января 2020 года 18:53
Рынок акций на следующей неделе может продолжить снижение, а индекс Мосбиржи может отступить к среднесрочному тренду ускорения, берущему начало от минимумов октября и проходящему в районе 3070 пунктов, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Сильной поддержкой... читать дальше
.24 января 2020 года 18:02
Прогнозы результатов ГК ПИК на 2020 год предполагают, что дивиденд не понизится по сравнению с прошлогодним и останется в районе 22,71 руб. на акцию, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. На взгляд эксперта, это... читать дальше
.24 января 2020 года 17:38
Нефть Brent останется в диапазоне 60-63 долл./барр. в перспективе недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть, пока продолжает раскручиваться на рынках, однако эксперты банка не считают, что она затянется надолго. "Равно... читать дальше
.24 января 2020 года 17:05
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Золото в краткосрочной перспективе будет торговаться вблизи отметки в 1550-1560 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Золото получило некоторую поддержку после снижения риск аппетита на рынках на фоне развития опасений распространения нового типа вируса пневмонии, - отмечают аналитики... читать дальше
.24 января 2020 года 16:27
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится с умеренным повышением до 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится недалеко от текущего уровня - около отметки 3155 п., с умеренным повышением до 1% по итогам дня, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи... читать дальше
.24 января 2020 года 16:05
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и... читать дальше
.24 января 2020 года 15:42
Цены на нефть на текущей неделе заметно снизились, при этом основной причиной были не фундаментальные показатели, а опасения по поводу распространения нового типа коронавируса, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По некоторым оценкам, если текущая ситуация перерастет в эпидемию, то она может... читать дальше
.24 января 2020 года 15:31
Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро благодаря укреплению валют ЕМ и подготовке к пику налоговых выплат
Москва. 24 января. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат января. читать дальше
.24 января 2020 года 15:26
ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 125 рублей за штуку. читать дальше
.24 января 2020 года 15:01
Brent заканчивает неделю в отрицательной зоне, но сохраняет потенциал для консолидации на уровнях $61,50-63,50, говорится в комментарии PremEx. "Весь новостной фон на рынке сырья сосредоточен на проблеме распространения коронавируса, - отмечают эксперты PremEx. -ВОЗ заявило, что вирус носит... читать дальше
.24 января 2020 года 14:47
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают целесообразной покупку акций Энел Россия по цене не дороже 0,99 руб. с целью 1,10 руб. на ближайшие два месяца и стоп-лоссом 0,81 руб., говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". "Компания перенесла День аналитика на февраль 2020 года... читать дальше
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