Индекс Мосбиржи начнет торги в районе 3145-3150 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу начнет торги в районе 3145-3150 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом около 0,1-0,3%, в районе 3145-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.