Наиболее вероятным коридором для пары доллар/рубль в пятницу является диапазон 61,3-62 - Алор Брокер

Наиболее вероятным коридором для пары доллар/рубль в пятницу является диапазон 61,3-62, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Пара доллар/рубль вновь не смогла перешагнуть отметку 62, и это еще раз говорит о том, что массовой распродажи рублевых активов и последующего вывода денег нет. Доллар потихоньку продолжает расти к основным мировым валютам, что негативно для укрепления рубля. Однако в ближайшие дни ждем увеличения объема предложения валюты из-за приближения пика налогового периода.

В пятницу наиболее вероятным коридором для пары доллар/рубль является диапазон 61,3-62", - пишет аналитик Алексей Антонов.