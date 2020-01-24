Утренние прогнозы: небольшой прирост

По мнению аналитиков, в пятницу отечественный фондовый рынок может начать торговую сессию с небольшого прироста.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пользу сегодняшнего роста говорит фактор пятницы: переносить "шорты" через выходные, тем более при сохраняющемся восходящем тренде, мало кто решится. В целом же никаких поводов для сильной коррекции нет. В четверг после нашего закрытия американские индексы пошли резко вверх, в пятницу утром фьючерсы на них прибавляют около 0,1%, на треть процента подрастает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%. Однако спекулянтам стоит проявить осторожность: еще одна фаза коррекционного снижения не исключена".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом около 0,1-0,3%, в районе 3145-3150 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3160, 3170 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодня рассчитываем на попытки восстановления индекса Мосбиржи от текущий уровней. Слабой поддержкой остается уровень 3130 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может восстановить часть потерь, которые он понёс накануне. Этому способствуют спокойные торги в Азии, а также возобновление роста котировок нефти".