Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, инвесторы оценивали отчеты компаний и следили за новостями об эпидемии нового вируса, выявленного в Китае. По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй. По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване. По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

Рынок также оценивал итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции. Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу после существенного снижения накануне, вызванного усилившимися опасениями по поводу выявленного в Китае вируса. Рынки акций Китая и Южной Кореи закрыты в преддверии Нового года по Лунному календарю. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,08%, гонконгский Hang Seng - на 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%.

В свою очередь цены на нефть также плавно поднимаются в пятницу после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии. В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября. Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $62,3 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на 1,85%, до $62,04 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,43% - до $55,83 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, опустившись на 2,03%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,155 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,248 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 января вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 663,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+1,48%), "ФСК ЕЭС БО-03" (+1,1%) и "РЖД-001P-06R" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-03" (-1,43%), "ЕвроХим-001P-06" (-0,75%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-Трейд" (г. Казань, Татарстан) 23 января. полностью разместило облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Начиная с 25-го купона предусмотрено частично-досрочное погашение: по 8,3% от номинала и 8,37% от номинала в дату погашения. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы могут быть размещены сроком до 7 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) планирует провести 29 января сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,8-6,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,92-7,02% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 10 февраля. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце ноября прошлого года. Эмитент разместил 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,85% годовых.