Фондовые индексы стран АТР умеренно растут

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, инвесторы оценивали отчеты компаний и следили за новостями об эпидемии нового вируса, выявленного в Китае.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване. По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

Рынок также оценивал итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции.

Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 211 тыс. Неделей ранее число заявок составило 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Акции американской Procter & Gamble Co. снизились на 0,46%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года, а также улучшил прогнозы на весь финансовый год. Квартальные темпы роста выручки, однако, не оправдали прогнозов.

Цена бумаг Comcast Corp., крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения, снизилась на 3,77%. Прибыль и выручка компании в четвертом квартале оказались лучше прогнозов аналитиков, но у нее сократилось число подписчиков платного телевидения.

Акции Boeing подорожали на 2,8%, несмотря на то, что агентство S&P поставило рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения.

Капитализация авиакомпании JetBlue Airways Corp. выросла на 6,4%. Результаты компании за четвертый квартал превзошли прогнозы рынка.

Котировки акций страховой компании Travelers Companies снизились на 5,06%. Ее прибыль и выручка за минувший квартал превзошли ожидания, но объем чистых премий немного не дотянул до прогнозов.

Акции Texas Instruments Inc. (TI), одного из крупнейших в мире производителей микросхем, укрепились на 0,68%. Результаты компании за четвертый квартал превзошли ожидания, но прогноз на первый квартал разочаровал рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 26,18 пункта (0,09%) - до 29160,09 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 увеличился за день на 3,79 пункта (0,11%), составив 3325,54 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 18,71 пункта (0,2%) - до 9402,48 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно растут на торгах в пятницу после существенного снижения накануне, вызванного усилившимися опасениями по поводу выявленного в Китае вируса.

Рынки акций Китая и Южной Кореи закрыты в преддверии Нового года по Лунному календарю.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,09%, гонконгский Hang Seng - 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй, говорится в официальном бюллетене ведомства.

По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване. По данным госкомитета, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов, сообщают СМИ.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что инфляция в Японии в декабре ускорилась до максимума с мая.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в декабре 2019 года ускорился до 0,7% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, ускорение инфляции в стране продолжилось третий месяц подряд, что связано, в частности, с повышением налога на потребление до 10% с 8% с октября. Эксперты в среднем прогнозировали ключевой показатель инфляции в декабре на уровне 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции японской Sony Corp. дешевеют на 0,19%, Sharp Corp. - на 1,6%. Бумаги SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 0,19%, котировки акций Tokyo Electron растут на 0,8%.

Цена бумаг HSBC Holdings в Гонконге снижается на 0,34%, акции AIA Group растут на 0,24%, Tencent - на 0,05%.

Акции австралийской Beach Energy выросли на 1,5%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 1,03%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии.

В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. В общей сложности число зараженных превышает 630 человек, зафиксировано 25 случаев летального исхода.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $62,32 за баррель, что на $0,28 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,17 (1,85%), до $62,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,26 (0,47%) - до $55,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, опустившись на $1,15 (2,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

"На данный момент мы не видим серьезных последствий для спроса на нефть", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Тем не менее, с учетом того, что китайские власти закрыли ряд городов, можно говорить об ограничении поездок, что повлечет за собой отмену авиарейсов, сокращение регионального туризма и, соответственно, ослабление экономической активности в Китае", - цитирует эксперта MarketWatch.

Ослабление спроса на нефть, по его словам, может произойти не только в результате сокращения туризма, но и в результате снижения экономической активности в целом.