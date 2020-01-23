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23 января 2020 года 19:33

Рубль вечером стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики к доллару и евро

Москва. 23 января. Доллар растет, евро, напротив, снижается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах из-за возобновления падения евро к доллару на глобальном рынке по итогам заседания ЕЦБ.

Курс доллара США составил 62,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,49 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,79 копейки - до 64,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и растет к евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на Forex Котировки единой европейской валюты возобновили падение к доллару по итогам заседания ЕЦБ, так как инвесторы не получили новой информации относительно сроков изменения денежно-кредитной политики со стороны европейского регулятора.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка, причем, как отмечается, движение к целевому показателю устойчиво отражается в динамике базовой инфляции.

Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку, отмечают в ЦБ.

Глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Она отметила, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

"Во второй половине дня состоялось первое в новом году заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор ожидаемо сохранил все ключевые процентные ставки без изменений и пообещал завершить пересмотр своей монетарной стратегии до конца текущего года (в ноябре-декабре, по уточнению Лагард). В целом в риторике главы ЕЦБ наблюдался умеренный оптимизм в отношении потенциала роста экономики и темпов инфляции, однако никакой новой положительной информации для курса евро не прозвучало. В итоге пара "евро-доллар" обновила минимум с первой половины декабря прошлого года", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В свою очередь, беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса усилилось после того, как в Китае в четверг изолировали два города - Ухань и Хуанган. В еще одном китайском городе - Эчжоу - временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили.

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения вируса, сообщают СМИ. Одна из главных достопримечательностей Пекина - Запретный город закрыт для доступа туристов.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао и Сингапуре.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах четверга рубль почти не меняется в парах с долларом и евро. "Нефть очень заметно упала со вчерашнего дня, и можно было бы ожидать более заметного укрепления курса доллара, хотя, с другой стороны, покупки американской валюты, которые были довольно заметны в последние полторы-две недели, почти сошли на нет. В этой связи доллар стоит на месте и не движется ни туда, ни сюда, видимо, ждет каких-то триггеров. Из ближайших это могут быть запасы нефти от Минэнерго США, которые публикуются сегодня. Впереди игроков ожидает продолжение налоговых выплат, и на следующей неделе продажи валюты компаниями-экспортерами будут более заметными", - отметил Карпов.

"На текущий момент у рубля остается поддержка налогового периода, но она не позволяет полностью компенсировать внешний негатив. Бегство от риска выражается в укреплении иены и снижении доходности по американским казначейским обязательствам. Кроме того, нефть накануне показала сильное снижение, что также учитывает текущее ослабление "россиянина". С другой стороны, отметка 62,0 за доллар пока не покоряется рублевым "медведям". По сути, зона 62,0-62,5 за доллар - это зона предполагаемой коррекции укрепления рубля за последний год. Поэтому можно уже говорить о том, что рубль снял перекупленности и после консолидации сможет возобновить укрепление", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в четверг вечером на опасениях того, что эпидемия коронавируса в Китае может привести к сокращению спроса в Азии, где и без того наблюдается избыток предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 2,55% - до $61,6 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 2,66% - до $55,23 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти сократились на 0,4 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей, слабее ожиданий выросли резервы бензина и упали запасы дистиллятов при прогнозах роста.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 января на 11,72 копейки, до 61,9515 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,7 копейки, до 68,6856 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 0,45 копейки по отношению к среде и составил 61,9174 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,26 копейки и составил 61,9286 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 409,193 млн, из которых $512,381 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 895,812 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 0,45 копейки, до 68,6238 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 4,3 копейки и составил 68,6211 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR748,032 млн, из которых EUR228,35 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR519,682 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежней отметке - 6,47% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 6,39% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись также на 1 б.п. - до 6,43% и 6,45% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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