Рынок акций РФ упал ниже 1600п по индексу РТС из-за рухнувшей нефти на фоне угрозы эпидемии в Китае

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в четверг снизился третьи торги подряд на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики внешних фондовых площадок в условиях усиления опасений по поводу распространения выявленного в КНР нового типа коронавируса; индекс МосБиржи откатился к отметке 3140 пунктов (уровень середины января), а индекс РТС пробил рубеж 1600 пунктов (минимум с 8 января).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3141,2 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1596,11 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 62 рублей (+0,16 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%).

Подорожали бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%).

АФК "Система" разработала новые условия дивидендной политики, подробности которой будут известны после доработки необходимых документов, сообщил накануне основной бенефициар компании Владимир Евтушенков.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) заканчивает выполнение ковенантов по "Ямал СПГ" и во втором квартале будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, сообщил журналистам глава и основной владелец компании Леонид Михельсон. Также он отметил, что "НОВАТЭК" получил разрешение властей на строительство 10 газовозов ледового класса Arc7 за рубежом, остальные построит на верфи "Звезда".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, китайский Shanghai Composite упал на 2,8%) на фоне бегства инвесторов от риска из-за усиления опасений по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал неизвестный коронавирус. Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 617 человек. "Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении госкомитета.

Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе "уханьского" вируса на Филиппины и в Австралию.

Власти КНР принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. В частности, приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

В четверг европейские СМИ сообщили, что власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

В четверг также снижаются фондовая Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,5-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил ставки неизменными, что совпало с ожиданиями рынка. В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Запущенная в ноябре программа выкупа облигаций будет продолжаться и завершится незадолго до того, как ЕЦБ решит поднять ставку.

"Совет управляющих также решил начать пересмотр стратегии в сфере кредитно-денежной политики", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что в США нацелены на подписание в течение 2020 года торгового соглашения с выходящей из ЕС Великобританией.

Нефть в четверг продолжает дешеветь на опасениях сокращения спроса из-за коронавируса; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $61,49 за баррель (-2,7% и -2,1% в среду), мартовская цена WTI - $55,05 за баррель (-3% и -2,9% накануне).

Вышедшие в 19:00 МСК данные Минэнерго США о запасах оказались позитивными для рынка: запасы нефти сократились на 0,4 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей, слабее ожиданий выросли резервы бензина и упали запасы дистиллятов, при прогнозах роста.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, из историй дня стоит отметить новость о том, что основной акционер Yandex Аркадий Волож планирует продать 2,3 млн акций класса "A" в течение 12 месяцев. С одной стороны, продажи пакета основным акционером часто рассматриваются в качестве недоверия к будущим результатам компании, но все же в данном случае это событие может означать лишь частные планы Воложа. Вероятно также то, что средства будут направлены на другие проекты. Бумаги "НОВАТЭКа" выросли на заявлениях Михельсона о том, что компания завершает выполнение ковенантов по проекту "Ямал СПГ", а это может позволить рассмотреть вопрос об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды (максимальный дивиденд на текущий момент составляет 30% от прибыли). В лидерах дня оказались акции АФК "Система" с надеждами на возвращение к нормальной дивидендной политике в связи с сокращением долговой нагрузки.

Главные тревоги в Европе были связаны с ростом летальных случаев коронавируса в Китае, а также угрозами президента США Дональда Трампа в сфере торговли. Китайские власти ввели карантин уже в двух городах для борьбы с коронавирусом, что предполагает отмену работы общественного транспорта. По сути, это первые реальные последствия для рынка топлива, хотя говорить о каком-либо глобальном кризисе пока рано. Кроме того, на нефть негативно повлияла статистика из США - по данным API, на неделе до 17 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,6 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей.

На российском рынке после трехдневного снижения индексов перекупленность частично снята, а по фундаментальным параметрам рынок все еще остается дешевым, отмечает Кочетков.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, поскольку российские фондовые индексы имеют "нефтегазовый хребет", не стоит удивляться негативной динамики рынка на фоне падающей нефти. На графике нефти марки Brent есть большое количество технических поддержек - после пробития в четверг уровня $62,26 за баррель следующими целями "медведей" выступают $59,63 и $58,88 за баррель, далее - стратегическая поддержка $57,5 за баррель.

Сейчас сложно сказать, как новый вирус повлияет на нефтяные цены в долгосрочном плане. То, что коронавирус за одну ночь успел "перескочить" из Китая в США, пугает. При быстрой скорости распространения под ударом окажутся железнодорожные компании, авиакомпании, гостиничные компании, производители автотранспортных средств. Далее пострадают ритейлеры и киноиндустрия. Торговая война тоже никуда не делась. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что у Европейского союза "нет выбора". Если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение в сфере торговли, США введут пошлины на импорт автомобилей из Европы, отмечает эксперт.

Наиболее "медвежьими" с точки зрения теханализа являются акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и "Роснефти", открывать короткие позиции по "ЛУКОЙЛу" (MOEX: LKOH) уже поздно, но в случае подскока наверх до 6700 рублей их можно открыть. Новогодние праздники в Китае, которые сопряжены с поездками к родственникам и общением с друзьями, в этом году будут с 24 до 31 января. Общение приводит к заражению воздушно-капельным путем. После праздников можно ждать новой вспышки коронавируса, поэтому не стоит в ближайшие дни ожидать спокойной торговли, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть к вечеру ускорила падение, обновляя минимумы с декабря. Ближайшими поддержками для цен Brent выступают отметки $60,3 и $54,85 за баррель. Динамику нефти на вечернем отрезке торгов в четверг определят данные Минэнерго США по запасам, пока же на рынке преобладают страхи относительно замедления спроса и избыточности предложения.

В четверг к распродажам на мировых рынках присоединились инвесторы из США - тревожный сигнал, который может дать зеленый свет "медведям" из других регионов. На рынке РФ возобновился спекулятивный рост ряда акций, но в целом индексы склонны к снятию перекупленности. Коррекция при пробое важных технических значений может перерасти в полноценный нисходящий тренд.

Индексы МосБиржи и РТС после попыток отвоевать потери в течение дня к вечеру возобновили падение. Индикаторы направляются к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3100 и 1585 пунктов), пробой которых откроет дорогу к падению в район 3000 и 1520 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3110-3170 пунктов.

Как отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов, случай с данным коронавирусом не первый в новейшей истории. Коронавирус SARS принес существенные потрясения на азиатские рынки в 2002-2003 годах, когда в мире заразилось около 8500 человек и более 800 скончались. Последний из случаев - это эпидемия вируса H1N1 в 2009, получившего название "свиной грипп". История подобных эпидемий показывает, что на первом этапе рынки и инвесторы остро реагируют на новости, ожидая, что распространение вируса может получить взрывной характер и привести к пандемии. Данный сценарий полностью исключать нельзя, но его вероятность невысока. Туризм, сектор транспорта, сектор продаж, и прежде всего премиум-сегмент, могут оказаться под давлением при распространении вируса.

Новости о коронавирусе, по мнению ряда экспертов, оказывают давление на цены на нефть. Однако снижение потребления углеводородов возможно только при сценарии пандемии. От экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока что не поступало официальных выводов по новому типу коронавируса, и они продолжают оценивать степень его опасности. Пока что негативный сантимент в Азии оказывает давление на рынки развивающихся стран, включая Россию, однако взгляд рынка на риски, связанные с вирусом, может достаточно быстро измениться, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-8,3%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-5,4%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-4,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+11,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+11,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+7,2%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,8%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,959 млрд рублей (из них 17,995 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 10,758 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).