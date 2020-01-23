Цены "длинных" евробондов РФ в четверг подросли вслед за UST на фоне роста спроса на "защитные" активы

Москва. 23 января. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые активизировался на фоне роста опасений негативного влияния нового китайского вируса на мировую экономику. Вместе с тем среднесрочные валютные облигации России не продемонстрировали 23 января ярко выраженной динамики. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 22 января, составив 113,9% от номинала, что соответствует доходности 2,52% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к 22 января, составив 100,89% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,495% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по отношению к среде на 3 пункта и составил 102,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 37 базисных пунктов - до 134,96% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,655% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 35 базисных пунктов, до 130,94% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,59% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,17% от номинала, что соответствует доходности 2,65% годовых (без изменений к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году снизились в цене на 5 базисных пунктов, до 109,26% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,21% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 127,43% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,66% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 6 пунктов, до 109,69% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,79% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдался небольшой рост котировок, который сформировался благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - US Treasuries. Такая динамка объясняется уходом глобальных инвесторов от риска в условиях растущих опасений негативного влияния на мировую экономику активно распространяющегося нового коронавируса, выявленного в Китае. Мировые рынки негативно реагируют на поступающие сообщения о все новых и новых случаях заболеваний, причем география выявления людей, пораженных вирусом, с каждым днем растет. Таким образом, это ведет к продажам рисковых активов и повышению спроса на "защитные" бумаги, каковыми традиционно выступают американские облигации. Мировые рынки раньше уже сталкивались с подобными ситуациями, в частности, когда отмечалась вспышка "птичьего гриппа" или когда дал о себе знать вирус Эбола. И во всех случаях первая реакция финансовых рынков была негативной. Сейчас мы находимся на начальной стадии новой "вирусной истории", и понятно, что в ближайшее время активность продавцов рискованных бумаг останется повышенной. Мировые инвестиционные банки сейчас пытаются оценить, насколько сильным может оказаться влияние данного вируса и на экономику Китая, и на глобальную экономику в целом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса усилилось после того, как в Китае в четверг были изолированы два города - Ухань и Хуанган. В еще одном китайском городе - Эчжоу - временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили. Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за опасения дальнейшего распространения вируса, сообщают СМИ. Одна из главных достопримечательностей Пекина - Запретный город закрыт для доступа туристов. По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао и Сингапуре.